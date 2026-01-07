थलापति विजय की वो 5 फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस और IMDb दोनों पर किया राज

साउथ सिनेमा में अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग और स्टाइल के लिए मशहूर थलापति विजय की फिल्में सिनेमाघरों में केवल रिलीज नहीं होतीं, बल्कि एक उत्सव की तरह मनाई जाती हैं। फिल्म ' जन नायकन ' के साथ अपनी सिनेमाई पारी को विराम देने की चर्चाओं के बीच, आइए नजर डालते हैं विजय के करियर की उन 5 फिल्मों पर, जिन्होंने न केवल बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई, बल्कि IMDb रेटिंग के मामले में भी सफलता के झंडे गाड़ दिए।

#1 'कत्थी' 'कत्थी' विजय के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। साल 2014 में रिलीज हुई 'कत्थी' का निर्देशन दिग्गज निर्देशक एआर मुरुगादॉस ने किया था। इस फिल्म में विजय ने दोहरी भूमिका निभाई थी, एक शातिर चोर 'कथिरेशन' और दूसरा एक सीधा-सादा सामाजिक कार्यकर्ता 'जीवानंदम'। सिर्फ 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 130 करोड़ रुपये कमाए थे। इसे IMDb पर 8.1 रेटिंग मिली है।

#2 'थुप्पक्की' विजय के करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली फिल्म 'थुप्पक्की' ने न केवल बॉक्स ऑफिस के समीकरण बदले, बल्कि एक्शन सिनेमा की परिभाषा भी बदल दी। इस फिल्म में विजय ने एक आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभाया। 8.1 रेटिंग वाली 'थुप्पक्की' को 70 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था और इसने करीब 121 करोड़ रुपये की कमाई की थी। फिल्म का 'हॉलीडे' नाम से हिंदी रीमेक भी बना था, जिसके हीरो अक्षय कुमार थे।

#3 'घिल्ली' विजय की सुपरहिट फिल्म 'घिल्ली' तमिल सिनेमा की सबसे यादगार एक्शन-एंटरटेनर फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी। दमदार एक्शन, इमोशन, रोमांस और विजय की एनर्जी से भरपूर परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया था । फिल्म को IMDb पर 8.2 रेटिंग मिली है। 8 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 50 करोड़ रुपये कमाए थे। तृषा कृष्णन, प्रकाश राज और आशीष विद्यार्थी भी इसका हिस्सा थे।

