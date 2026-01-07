CBFC के झमेले में फंस चुकी हैं ये फिल्में

'जन नायकन' से पहले सेंसर बोर्ड में फंसीं फिल्में, एक तो आज तक पास नहीं हुई

लेखन ज्योति सिंह 07:22 pm Jan 07, 202607:22 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' लंबे समय से चर्चा में है। इस फिल्म से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी है, क्योंकि ये थलापति के करियर की आखिरी फिल्म साबित होगी। निर्माताओं द्वारा इसकी रिलीज तारीख 9 जनवरी, 2026 शुरुआत से तय है, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाण पत्र न मिलने के कारण फिल्म संकट में फंस गई है। आइए जानते हैं कि 'जन नायकन' से पहले कौन-सी फिल्में सेंसर बोर्ड के झमेले में फंसी हैं।