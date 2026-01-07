'जन नायकन' से पहले सेंसर बोर्ड में फंसीं फिल्में, एक तो आज तक पास नहीं हुई
क्या है खबर?
सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' लंबे समय से चर्चा में है। इस फिल्म से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी है, क्योंकि ये थलापति के करियर की आखिरी फिल्म साबित होगी। निर्माताओं द्वारा इसकी रिलीज तारीख 9 जनवरी, 2026 शुरुआत से तय है, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाण पत्र न मिलने के कारण फिल्म संकट में फंस गई है। आइए जानते हैं कि 'जन नायकन' से पहले कौन-सी फिल्में सेंसर बोर्ड के झमेले में फंसी हैं।
#1
'OMG 2'
अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'OMG 2' अगस्त, 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को अपनी रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड का टॉर्चर झेलना पड़ा था। बोर्ड द्वारा फिल्म को "थोड़ा विवादित" करार देते हुए इसे रिव्यू कमिटी के पास भेजा गया था। कुछ समय के इंतजार के बाद CBFC ने 'OMG 2' के लिए 'ए' (वयस्क) प्रमाण पत्र जारी किया था। बता दें कि 'OMG 2' की कहानी यौन शिक्षा पर आधारित थी।
#2
'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी'
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर आधारित बायोपिक फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' सितंबर, 2025 को रिलीज हुई थी। लेखक शांतनु गुप्ता की किताब 'द मौंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर' से प्रेरित इस फिल्म को भी सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी देने से मना कर दिया था। यही कारण था कि फिल्म निर्माताओं को बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। काफी झमेले के बाद इसे CBFC ने 'UA 13+' प्रमाण पत्र दिया।
#3 & #4
'पंजाब 95'
दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'पंजाब 95' खूब चर्चा में रही जो मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की बायोपिक है। हालांकि, 'पंजाब 95' को भारतीय सेंसर बोर्ड ने आज तक पास नहीं किया है। निर्माताओं ने 'पंजाब 95' को फरवरी, 2025 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज करने का ऐलान किया था। शाहिद कपूर अभिनीत फिल्म 'उड़ता पंजाब' भी सेंसर बोर्ड द्वारा फंसी थी। बाद में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कट के साथ और 'ए' सर्टिफिकेट देकर इसे पास किया था।