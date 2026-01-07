जम्मू-कश्मीर: कठुआ के बिलावर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के कठुआ के बिलावर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि बिलावर के कहोग इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। आज ही दिन में यहां आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद पुलिस, भारतीय सेना और अन्य सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था।
सूचना
खुफिया सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि बिलावर इलाके के कमाद नाला में आतंकी हलचल देखी गई है। इसके बाद पुलिस और सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान छिपे हुए आतंकियों ने पुलिस पर गोलीबारी की, जिसके सुरक्षा बलों ने भी जवाब दिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यहां जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकी छिपे होने का संदेह है।
बयान
स्थानीय लोगों ने नाले में देखा था आतंकी
जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक (IG) भीम सेन टूटी ने कहा, 'SOG (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) कठुआ ने कठुआ के कमाध नाले के जंगल में आतंकवादियों को घेर लिया है।' समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शाम करीब 4 बजे बिलावर पुलिस स्टेशन इलाके के कमाध नाले में स्थानीय लोगों ने एक आतंकवादी को देखा। सूत्रों के हवाले से आगे बताया कि यह वही आतंकवादी हो सकता है, जिसे आज सुबह धन्नू परोल में देखा गया था।