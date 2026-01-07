'बिग बॉस' मराठी के छठे सीजन में शामिल होंगे श्रेयस तलपड़े, अब बदलेगा पूरा खेल

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रेयस को ' बिग बॉस ' मराठी के सीजन 6 में मजेदार ट्विस्ट लाते देखा जाएगा। वह मेहमान बनकर नहीं, बल्कि प्रतियोगी बनकर घर में प्रवेश करेंगे। यह अपडेट जाहिर तौर पर उनके चाहनों के लिए बड़ा तोहफा साबित होगा, क्योंकि अभिनेता के पास टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम करने का जबरदस्त अनुभव है। ऐसे में दर्शकों द्वारा उन्हें शो के अंदर बतौर प्रतियोगी देखना काफी दिलचस्प साबित होने वाला है।

शो

16 से ज्यादा प्रतियोगी ले रहे हिस्सा

'बिग बॉस' मराठी के 6वें सीजन को खेल के नए नियमों के साथ शुरू किया जा रहा है। करीब 100 दिनों तक चलने वाले इस शो में 16 से ज्यादा लोकप्रिय हस्तियां आएंगी। हर हफ्ते कम से कम एक प्रतियोगी को नॉमिनेट किया जाएगा। दर्शकों के वोटों के आधार पर जो प्रतियोगी फिनाले तक टिका रहेगा, वह इस सीजन की ट्रॉफी का हकदार बनेगा। शो 11 जनवरी से रोजाना रात 8 बजे कलर्स मराठी और जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगा।