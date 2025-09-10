क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग? किरेन रिजिजू के बयान से चर्चाएं शुरू

बयान रिजिजू ने क्या कहा? संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने मंगलवार को विपक्षी सांसदों से मिलते हुए अपना एक वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक्स पर लिखा, 'उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के पक्ष में 'विवेक' से मतदान करने वाले INDI गठबंधन के कुछ सांसदों का विशेष धन्यवाद। NDA और हमारे सभी मित्र सांसद एकजुट हैं। एक विनम्र, कुशल व्यक्ति और सच्चे देशभक्त को भारत का नया उपराष्ट्रपति चुनने पर सभी को बधाई।' उन्होंने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है।

गणित क्यों लग रहे क्रॉस वोटिंग के आरोप? चुनाव में कुल 781 सांसदों को वोट डालना था, जिसमें 14 सांसदों ने वोट नहीं किया। ऐसे में सिर्फ 767 मतदाता सांसद मौजूद थे। ऐसे में NDA के पास कुल 427 और INDIA के पास कुल 315 सांसदों का समर्थन था, लेकिन 767 में भी 15 वोट अवैध घोषित रहे, जिसमें 10 NDA और 5 INDIA के सांसदों के थे। फिर भी NDA उम्मीदवार को 25 वोट अधिक (452) मिले, जबकि INDIA उम्मीदवार को 15 वोट कम सिर्फ 300 मिले।