देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन, विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को दी मात

मतदान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक हुआ मतदान उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। इसमें लोकसभा में 542 (एक रिक्ति सहित) और राज्यसभा में 239 (6 रिक्तियों सहित) सांसद सहित कुल 781 सदस्यों को मतदान के लिए अधिकृत किया गया था। मतदान समाप्त होने तक कुल 98.20 प्रतिशत यानी 767 सदस्यों ने मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान की शुरुआत की। उसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य सदस्यों ने वोट डाले।

वोट राधाकृष्णन को मिले 552 वोट चुनाव आयोग के अनुसार, राधाकृष्णन को चुनाव में कुल 452 (58.77 प्रतिशत) वोट मिले। इसी तरह 15 वोट 15 अमान्य घोषित किए गए। हालांकि, उन्हें जीत के लिए मात्र 391 वोटों की आवश्यकता थी। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में विजेता उम्मीदवार को 68 प्रतिशत वोट मिले थे। राधाकृष्णन के समर्थन में NDA के 427 सांसद और मनोनीत सांसदों ने मतदान किया। इसके अलावा उन्हें YSR कांग्रेस का भी समर्थन मिला और 14 वोट क्रॉस वोटिंग के जरिए भी मिले।

संतोष रेड्डी को मिले केवल 300 वोट विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी को 300 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। INDIA गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस के लोकसभा में 99 और राज्यसभा में 27 सांसदों के साथ कुल 126 सांसद थे। इसके बाद उनकी सहयोगी पार्टी और कुछ निर्दलीय सांसद मिलाकर यह आंकड़ा 324 तक पहुंच रहा था। मतदान के बाद विपक्ष ने दावा किया था कि उनके उम्मीदवार को 315 वोट मिलेंगे, लेकिन मिले 300 ही। ऐसे में 15 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग कर उन्हें झटका दिया है।

दूरी इन दलों ने बनाई मतदान से दूरी ओडिशा की बीजू जनता दल (BJD), तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने पूरी तरह चुनाव से अलग रहने का फैसला किया है। BJD के कुल 8 और BRS के कुल 4 सांसदों ने वोट नहीं डाला। इसी तरह शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने भी पंजाब में आई बाढ़ के कारण मतदान से दूरी बनाने का ऐलान किया था। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की YSR कांग्रेस ने सीपी राधाकृष्णन और असदुद्दीन ओवैसी के 2 सांसद INDIA के साथ रहे।