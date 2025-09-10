पद छोड़ने के बाद जगदीप धनखड़ का पहला बयान, नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी

बधाई

इस्तीफे के 50 दिन बाद आया बयान

धनखड़ ने 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने के दूसरे दिन ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद करीब 50 दिन तक उनका कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया। हालांकि, इस दौरान वे उपराष्ट्रपति के लिए निर्धारित आधिकारिक आवास में रहे। कुछ दिन पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति आवास छोड़ा है। उनका बयान सामने न आने और कोई खबर न मिलने पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हावी था।