पद छोड़ने के बाद जगदीप धनखड़ का पहला बयान, नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी
क्या है खबर?
उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर बधाई दी है। राधाकृष्णन को धनखड़ ने लिखा, "इस प्रतिष्ठित पद पर आपकी पदोन्नति हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है। सार्वजनिक जीवन में राधाकृष्णन के व्यापक अनुभव को देखते हुए, उनके नेतृत्व में यह पद निश्चित रूप से और अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा।"
बधाई
इस्तीफे के 50 दिन बाद आया बयान
धनखड़ ने 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने के दूसरे दिन ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद करीब 50 दिन तक उनका कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया। हालांकि, इस दौरान वे उपराष्ट्रपति के लिए निर्धारित आधिकारिक आवास में रहे। कुछ दिन पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति आवास छोड़ा है। उनका बयान सामने न आने और कोई खबर न मिलने पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हावी था।
उपराष्ट्रपति
राधाकृष्णन INDIA गठबंधन के उम्मीदवार को हराकर बने उपराष्ट्रपति
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी INDIA गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर उपराष्ट्रपति चुनाव जीता है। मंगलवार को संसद भवन में हुए चुनाव में राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे, जबकि रेड्डी को 300 वोट मिले। राधाकृष्णन को NDA में शामि सांसदों से अधिक वोट मिले हैं। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में विपक्षी गठबंधन को काफी वोट मिले हैं। 2022 के चुनाव में धनखड़ को 528 वोट मिले थे।