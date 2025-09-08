उपराष्ट्रपति चुनाव: BJD और BRS ने किया मतदान से दूर रहने का ऐलान, जानिए कारण 

बयान BRS ने फैसले को लेकर क्या कहा? BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग न लेने का निर्णय राज्य में यूरिया की कमी को लेकर तेलंगाना के किसानों की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर यूरिया की कमी के मुद्दे को सुलझाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूरिया की कमी से किसानों के बीच हाथापाई हो रही है। चुनाव में NOTA का विकल्प उपलब्ध होता तो BRS इसका प्रयोग कर सकती थी।

तर्क BJD ने क्या दिया तर्क? BJD नेता सस्मित पात्रा ने कहा, "हमारे पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक द्वारा वरिष्ठ नेताओं, राजनीतिक मामलों की समिति और सांसदों के साथ विचार-विमर्श के बाद BJD ने कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का निर्णय लिया है।" उन्होंने आगे कहा, "BJD राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और INDIA ब्लॉक दोनों से समान दूरी बनाए हुए है। हमारा ध्यान ओडिशा और ओडिशा के साढ़े 4 करोड़ लोगों के विकास और कल्याण पर केंद्रित है।"

जानकारी क्या बोली शिंदे गुट वाली शिवसेना? शिंदे गुट वाली शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, "बी सुदर्शन रेड्डी को अपील करनी चाहिए, वे उम्मीदवार हैं। चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवार अपील करते हैं। आप कल देखेंगे संख्या NDA के कुल सदस्यों से ज्यादा होगी।"

फायदा BJD और BRS के दूर रहने से NDA को होगा फायदा इस घटनाक्रम पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा, "BJD सांसदों को मतदान से दूर रखने का निर्णय लेकर नवीन बाबू ने परोक्ष रूप से NDA उम्मीदवार का समर्थन किया है। उन्होंने हमारे उम्मीदवार का विरोध नहीं किया है।" ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा, "मतदान से दूर रहने का मतलब भाजपा का समर्थन करना है। BJD के पास भगवा खेमे का विरोध जताने का मौका था।"