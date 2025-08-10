उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार उतार सकता है विपक्ष, पार्टियों से बातचीत कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। खबर है कि विपक्ष चुनावों में अपना संयुक्त उम्मीदवार उतार सकता है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संभावित उम्मीदवार का नाम तलाशने और उस पर सहमति बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों से संपर्क कर रहे हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, विपक्ष का मानना है कि नतीजों की चिंता किए बिना एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने के लिए संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट विपक्ष में संयुक्त उम्मीदवार को लेकर आम सहमति- रिपोर्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि उम्मीदवार के नाम पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है। कांग्रेस सूत्रों ने PTI को बताया कि पार्टियों के बीच आम सहमति है कि INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करेगा। हालांकि, कुछ नेताओं का मानना है कि भाजपा द्वारा उम्मीदवार की घोषणा के बाद ही INDIA गठबंधन को अपना उम्मीदवार तय करना चाहिए।

भोज खड़गे के घर पर रात्रिभोज के लिए जुटेंगे विपक्षी नेता खड़गे ने 11 अगस्त को INDIA गठबंधन के नेताओं के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया है। यह जमावड़ा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी के खिलाफ हंगामे के बीच हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास पर INDIA गठबंधन के शीर्ष नेता रात्रिभोज के लिए जुटे थे। इसमें नेताओं ने बिहार में SIR और भाजपा-चुनाव आयोग के कथित 'वोट चोरी' का विरोध करने का संकल्प लिया था।

नामांकन अब तक दाखिल हुए 3 नामांकन, तीनों खारिज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 7 अगस्त से नामांकन शुरू हो चुका है। अब तक 3 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, जो खारिज हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु के सलेम के रहने वाले पद्मराजन, दिल्ली के मोती नगर इलाके के रहने वाले जीवन कुमार मित्तल और एक अन्य शख्स राजशेखर ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम की धारा 5(B) की उपधारा (4) के तहत इन्हें खारिज कर दिया है।

इस्तीफा जगदीप धनखड़ ने अचानक दिया था इस्तीफा 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इसकी वजह बताया था, लेकिन कारणों को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आयोग ने 7 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी है। उम्मीदवार 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं और 25 अगस्त तक नाम वापस ले सकते हैं। 9 सितंबर को चुनाव कराया जाएगा।