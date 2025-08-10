राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को लेकर शुरू किया मिस्डकॉल अभियान, वेबसाइट भी लॉन्च की

बयान राहुल गांधी ने जनता से की ये अपील राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'वोट चोरी 'एक व्यक्ति, एक वोट' के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है- पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें। आप भी हमारे साथ जुड़ कर इस मांग का समर्थन करें- http://votechori.in/ecdemand पर जाएं या 9650003420 पर मिस्ड कॉल दें।'

वोट चोरी राहुल बोले- वोट चोरी के पूरे सबूत राहुल ने कहा, "बेंगलुरु मध्य के सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में हमें एक लाख से अधिक फर्जी मतदाता मिले, जिन्होंने भाजपा को ये सीट जीतने में मदद की। कल्पना कीजिए कि ऐसा 70 से 100 सीट पर हो रहा है, जो स्वतंत्र चुनाव को नष्ट कर देगा। कांग्रेस और विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन ने महाराष्ट्र सहित अन्य क्षेत्रों को लेकर पहले भी चिंता जताई है। अब हमारे पास सबूत हैं। हम वोट चोरी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे।"

गहलोत अशोक गहलोत ने कहा- वोट चोरी पर पूरे देश को भरोसा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, 'राहुल गांधी ने सारे सबूत जनता के सामने रखकर चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में की जा रही वोट चोरी को उजागर किया है। इस पर पूरे देश को भरोसा है। चुनाव आयोग की ओर से शपथ पत्र देने की मांग एक दम बेहूदा और अपनी इज्जत बचाने का प्रयास लगती है। अगर यही खुलासे किसी खोजी पत्रकार ने किए गए होते, तो क्या चुनाव आयोग उनसे हलफनामा मांगता?

आयोग चुनाव आयोग ने राहुल से मांगा शपथ पत्र इस मामले पर चुनाव आयोग ने राहुल से कहा कि वो नियमों के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करें या फिर अपने झूठे और भ्रामक आरोपों के लिए देश से सार्वजनिक माफी मांगें। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और इससे आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की कोशिश की गई है। आयोग ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने के लिए तथ्यों और सबूतों के साथ बयान देने चाहिए।