वाराणसी में अजय राय को सांसद घोषित किया गया, मोदी के खिलाफ लड़े थे लोकसभा चुनाव
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर एक अजीबोगरीब प्रदर्शन किया है। पार्टी कार्यकर्ता बुधवार को वाराणसी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के घर पहुंच गए और उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। उन्होंने राय को फूलों की माला और पटका पहनाकर संसदीय क्षेत्र का सांसद घोषित कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अजय राय के समर्थन में और वाराणसी से भाजपा सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की।
ट्विटर पोस्ट
अजय राय को सांसद घोषित किया
Breking News...— Mahesh Pandey (Press) (@maheshpandeyvns) August 13, 2025
वाराणसी से
सपा ने वाराणसी में अजय राय को घोषित किया सांसद, जीत का मनाया जश्न, वोट चोरी का लगाया आरोप, अजय राय के घर के बाहर मनाया जश्न...
@PMOIndia@aditytiwarilive @avanindra43 @suryakantvsnl @INCIndia pic.twitter.com/DNgMEUNIuZ
बयान
अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी की जीत को वाराणसी का अपमान बताया था
राय ने एक दिन पहले मीडिया से कहा था, "कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है और आम जनता जाग गई है। चोरी बेईमानी का सड़क पर उतर कर जवाब देंगे। काशी के लोग खुद को कलंकित महसूस कर रहे हैं। हमारा वोट चोरी करके सांसद और देश का प्रधानमंत्री बनने से काशी और विश्वनाथ बाबा के भक्तों का सिर झुक गया है।" बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने राय को उतारा था।
जानकारी
वाराणसी में कितने वोट से हारे थे राय?
लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी और INDIA गठबंधन के राय में मुकाबला था। मोदी को चुनाव में 6,12,970 वोट मिले, जबकि राय को 4,60,457 वोट मिले। बीते 2 चुनाव में बड़े अंतर से जीतने वाले मोदी तीसरी बार यहां सिर्फ 1,52,513 वोट से जीते थे।
विवाद
राहुल ने भी दिया था बड़ा बयान
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से वोट चोरी का आरोप लगाया था। इसके लिए उन्होंने कुछ सबूत भी दिखाए थे। इसके एक दिन बाद बेंगलुरु में चुनाव आयोग के खिलाफ 'वोट अधिकार रैली' में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा था कि अगर आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज दें तो वह साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं।