वाराणसी में अजय राय को सांसद घोषित किया गया, मोदी के खिलाफ लड़े थे लोकसभा चुनाव

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अजय राय को सांसद घोषित किया

लेखन गजेंद्र 01:23 pm Aug 13, 202501:23 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर एक अजीबोगरीब प्रदर्शन किया है। पार्टी कार्यकर्ता बुधवार को वाराणसी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के घर पहुंच गए और उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। उन्होंने राय को फूलों की माला और पटका पहनाकर संसदीय क्षेत्र का सांसद घोषित कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अजय राय के समर्थन में और वाराणसी से भाजपा सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की।