जया बच्चन ने सेल्फी ले रहे प्रशंसक को धक्का देकर फटकारा, बोलीं- क्या है ये
क्या है खबर?
फिल्म अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन अक्सर अपने गुस्से को लेकर चर्चा में रहती हैं। इस बार दिल्ली में एक व्यक्ति उनके गुस्से का शिकार हो गया। दरअसल, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के बाद विपक्ष के सभी नेता कांस्टीट्यूशन क्लब में पहुंचे थे। इसी दौरान समाजवादी पार्टी से सांसद जया किसी से बात कर रही थीं। तभी एक व्यक्ति उनके करीब आया और बिना इजाजत सेल्फी लेने लगा। इससे जया बच्चन नाराज हो गईं।
नाराजगी
धक्का मारकर व्यक्ति को धकेला
जया ने जैसे ही व्यक्ति को सेल्फी लेते देखा, उन्होंने तुरंत उनको धक्का मारकर पीछे किया और काफी तेज फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा, "क्या है ये, आप क्या कर रहे हैं?" इस दौरान जया के साथ शिवसेना (उद्धव ठाकरे) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सांसद मीसा भारती भी मौजूद थीं। प्रियंका जया को अपने साथ अंदर ले गईं, जबकि मीसा ने सेल्फी लेने वाले व्यक्ति को शांति से समझाया। घटना का वीडियो काफी वायरल है।
