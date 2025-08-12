जया बच्चन ने सेल्फी ले रहे प्रशंसक को धक्का देकर फटकारा, बोलीं- क्या है ये

नाराजगी

धक्का मारकर व्यक्ति को धकेला

जया ने जैसे ही व्यक्ति को सेल्फी लेते देखा, उन्होंने तुरंत उनको धक्का मारकर पीछे किया और काफी तेज फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा, "क्या है ये, आप क्या कर रहे हैं?" इस दौरान जया के साथ शिवसेना (उद्धव ठाकरे) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सांसद मीसा भारती भी मौजूद थीं। प्रियंका जया को अपने साथ अंदर ले गईं, जबकि मीसा ने सेल्फी लेने वाले व्यक्ति को शांति से समझाया। घटना का वीडियो काफी वायरल है।