राहुल गांधी ने 'सबूतों' के साथ चुनाव आयोग को घेरा, बोले- महाराष्ट्र चुनावों में धांधली हुई
क्या है खबर?
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अब उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव चोरी किया गया और राज्य में 40 लाख रहस्यमयी मतदाता हैं। राहुल ने कहा कि इन संदिग्ध मतदाताओं के जरिए हार-जीत के अंतर में बदलाव किया जा रहा है। राहुल ने चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि वो उन्हें मतदान से जुड़ी जानकारी नहीं देता।
महाराष्ट्र
राहुल बोले- महाराष्ट्र की पूरी आबादी से ज्यादा मतदाता जुड़े
राहुल ने कहा, "महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक करोड़ नए मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में ये नहीं थे। महाराष्ट्र में 5 महीने में इतने मतदाता जुड़े, जितने 5 साल में नहीं जुड़े। महाराष्ट्र की पूरी जनसंख्या से ज्यादा वोटर जुड़े हैं। फिर हमें शक हुआ और हमने सबूत पर काम करना शुरू किया। चुनाव आयोग ने हमें मतदाता सूची देने से इनकार कर दिया। यह सबूत इकट्ठा करने में हमें 6 महीने लगे।"
कर्नाटक
राहुल ने कर्नाटक में भी वोट चोरी का किया दावा
राहुल ने कहा, "कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन सिर्फ 9 पर मिली। हमने 7 हारी हुई सीटों में से एक बेंगलुरु मध्य सीट पर जांच-पड़ताल की। यहां कांग्रेस को 6,26,208 और भाजपा को 6,58,915 वोट मिले। अंतर सिर्फ 32,707 था। जब महादेवपुरा विधानसभा सीट पर मतदान हुआ तो वोट का अंतर 1,14,046 रहा। इस हिसाब से देखें तो 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई।"
तरीके
राहुल ने 'वोट चोरी' के 5 तरीके बताए
राहुल ने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग 5 तरीकों से वोट चोरी करवा रहा है। 1. फर्जी मतदाताओं के जरिए 2. फर्जी और गलत पते के जरिए 3. एक ही पते पर कई मतदाताओं के नाम 4. गलत फोटो का इस्तेमाल 5. फॉर्म-6 का गलत इस्तेमाल राहुल ने इस दौरान मतदाता सूची में सभी गड़बड़ियों के सबूत भी स्क्रिन पर दिखाए। उन्होंने दावा किया कि एक ही पते पर 46 मतदाता हैं। कई के मकान नंबर 0 है।
सबूत
राहुल ने वोट चोरी के ये 'सबूत' भी दिए
राहुल ने बताया, "गुरकीरत सिंह नामक शख्स मतदाता सूची में 4 अलग-अलग पोलिंग बूथ में है। ये कोई अकेला शख्स नहीं है, ऐसे हजारों मतदाता हैं।" उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव नामक शख्स का उदाहरण देकर बताया कि इन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में भी मतदान किया है। उन्होंने कहा, "एक ही पते पर कैसे कई मतदाता है। एक मकान नंबर 35 है। यहां पर 80 मतदाता हैं। एक घर का नंबर 791 है। वहां पर 46 मतदाता हैं।"
बयान
राहुल ने पूछा- महीनों तक क्यों चलती है मतदान प्रक्रिया?
राहुल ने चुनावों में वोट चोरी किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) नहीं थी, फिर भी पूरा देश एक ही दिन मतदान करता था। अब महीनों मतदान चलता है। क्यों अलग-अलग दिन मतदान करवाया जाता है। लोकतंत्र में हर पार्टी को सत्ता विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि भाजपा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता और वह ऐसी इकलौती पार्टी भी है।"