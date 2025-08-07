राहुल गांधी ने 'सबूतों' के साथ चुनाव आयोग को घेरा, बोले- महाराष्ट्र चुनावों में धांधली हुई

महाराष्ट्र राहुल बोले- महाराष्ट्र की पूरी आबादी से ज्यादा मतदाता जुड़े राहुल ने कहा, "महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक करोड़ नए मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में ये नहीं थे। महाराष्ट्र में 5 महीने में इतने मतदाता जुड़े, जितने 5 साल में नहीं जुड़े। महाराष्ट्र की पूरी जनसंख्या से ज्यादा वोटर जुड़े हैं। फिर हमें शक हुआ और हमने सबूत पर काम करना शुरू किया। चुनाव आयोग ने हमें मतदाता सूची देने से इनकार कर दिया। यह सबूत इकट्ठा करने में हमें 6 महीने लगे।"

कर्नाटक राहुल ने कर्नाटक में भी वोट चोरी का किया दावा राहुल ने कहा, "कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन सिर्फ 9 पर मिली। हमने 7 हारी हुई सीटों में से एक बेंगलुरु मध्य सीट पर जांच-पड़ताल की। यहां कांग्रेस को 6,26,208 और भाजपा को 6,58,915 वोट मिले। अंतर सिर्फ 32,707 था। जब महादेवपुरा विधानसभा सीट पर मतदान हुआ तो वोट का अंतर 1,14,046 रहा। इस हिसाब से देखें तो 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई।"

तरीके राहुल ने 'वोट चोरी' के 5 तरीके बताए राहुल ने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग 5 तरीकों से वोट चोरी करवा रहा है। 1. फर्जी मतदाताओं के जरिए 2. फर्जी और गलत पते के जरिए 3. एक ही पते पर कई मतदाताओं के नाम 4. गलत फोटो का इस्तेमाल 5. फॉर्म-6 का गलत इस्तेमाल राहुल ने इस दौरान मतदाता सूची में सभी गड़बड़ियों के सबूत भी स्क्रिन पर दिखाए। उन्होंने दावा किया कि एक ही पते पर 46 मतदाता हैं। कई के मकान नंबर 0 है।