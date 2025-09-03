बिहार विधानसभा चुनाव: कितनी अहम हैं महिला मतदाता और पार्टियां इन्हें कैसे लुभा रही हैं?

बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। यहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्ष के महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है, जिसे प्रशांत किशोर की जन सुराज ने और दिलचस्प बना दिया है। सभी पार्टियां महिला मतदाताओं के वोट पाने के लिए कई जतन कर रही हैं। महिलाओं के लिए नकद राशि से लेकर कई घोषणाएं की जा रही हैं। आइए जानते हैं बिहार में महिला मतदाता कितनी अहम हैं।

संख्या बिहार में कितनी है महिला मतदाताओं की संख्या? बिहार में कुल 7.64 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 3.64 करोड़ महिलाएं हैं। यहां महिला मतदाताओं की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में महिलाएं बढ़-चढ़कर मतदान कर रही हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में 243 में 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले थे। 2015 में तो 202 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महिला मतदान पुरुषों से 3 प्रतिशत ज्यादा था।

अहमियत कितनी अहम है महिला मतदाता? बिहार में महिलाएं न सिर्फ चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, बल्कि इन्हें 'साइलेंट वोटर' भी माना जाता है। दरअसल, बिहार चुनावों में जातिगत समीकरण बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि महिलाएं चुपचाप जातियों और समुदायों से परे अपनी पंसद के नेता को वोट दे आती हैं। यही वजह है कि जातिगत समीकरणों के अलावा महिला मतदाताओं पर सभी पार्टियों की नजर रहती हैं।

विपक्ष विपक्ष महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए क्या कर रहा है? RJD नेता तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें बेटी के जन्म से लेकर रोजगार तक की योजना और माई-बहन मान योजना शामिल है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए 1,500 रुपये पेंशन और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का ऐलान भी तेजस्वी ने किया है। इसके अलावा उन्होंने लड़कियों के लिए आवासीय कोचिंग संस्थान, खेल प्रशिक्षण और मुफ्त परीक्षा फॉर्म जैसी घोषणाएं भी की हैं।