महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

हेड-टू-हेड न्यूजीलैंड का पलड़ा रहा है भारी दोनों टीमों की भिड़ंत में अब न्यूजीलैंड की टीम का पलड़ा भारी है। क्रिकइंफो के मुताबिक, दोनों टीमें कुल 57 वनडे मैचों में आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से भारतीय टीम ने 22 मैच जीते हैं और कीवी टीम ने 34 मुकाबले अपने नाम किए हैं। इस बीच 1 मैच टाई भी रहा है। भारत ने अपने घर पर खेलते हुए न्यूजीलैंड को 12 मैचों में हराया है और 10 में हार झेली है।

भारत इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम अब तक भारतीय गेंदबाजी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। भारतीय गेंदबाजों ने प्रमुख टीमों के खिलाफ खूब रन लुटाए हैं। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम प्रबंधन गेंदबाजी में सुधार की उम्मीद करेगी। रेणुका सिंह ठाकुर से टीम विकेटों की उम्मीद करेगी। संभावित एकादश: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, और रेणुका सिंह ठाकुर।

न्यूजीलैंड ऐसी हो सकती है न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन न्यूजीलैंड का पिछला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। कीवी टीम से डिवाइन इस समय जोरदार फॉर्म में चल रही हैं। वह एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित करना चाहेगी। न्यूजीलैंड सूजी बेट्स, और जॉर्जिया प्लिमर की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद करेगी। संभावित एकादश: सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज (विकेटकीपर), जेस केर, रोजमेरी मैयर, ली ताहुहू, और ईडन कार्सन।