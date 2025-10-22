सर्बिया के संसद भवन के बाहर गोलीबारी (फाइल तस्वीर: एक्स/@KrahSNSa)

सर्बिया की संसद के बाहर गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिक ने आतंकवादी कृत्य बताया

लेखन गजेंद्र 04:58 pm Oct 22, 202504:58 pm

क्या है खबर?

सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में संसद भवन के बाहर बुधवार को गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक, संसद भवन पर गोलियां चलने के बाद परिसर में लगे एक तंबू के अंदर आग लग गई। यह तंबू सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के समर्थकों द्वारा लगाया गया था। गोली चलाने वाले और इसके पीछे कारण का खुलासा नहीं हुआ है। स्थानीय पुलिस ने अभी जानकारी नहीं दी है।