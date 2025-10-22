सर्बिया की संसद के बाहर गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिक ने आतंकवादी कृत्य बताया
क्या है खबर?
सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में संसद भवन के बाहर बुधवार को गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक, संसद भवन पर गोलियां चलने के बाद परिसर में लगे एक तंबू के अंदर आग लग गई। यह तंबू सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के समर्थकों द्वारा लगाया गया था। गोली चलाने वाले और इसके पीछे कारण का खुलासा नहीं हुआ है। स्थानीय पुलिस ने अभी जानकारी नहीं दी है।
गोलीबारी
एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया
गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति जमीन पर लेटे हुए है और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे हैं। व्यक्ति को पुलिस अधिकारियों ने घेर रखा है। उसे गोलीबारी का आरोपी बताया जा रहा है, जिसे हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रपति वुसिक ने गोलीबारी की निंदा की है और इसे आंतकवादी कृत्य बताया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
ट्विटर पोस्ट
सर्बिया में संसद के बाहर गोलीबारी
🚨🇷🇸BREAKING: Shooting in Front of the Serbian Parliament!— Mario ZNA (@MarioBojic) October 22, 2025
A camp set up by the ruling party has been set on fire outside the National Assembly building.
The situation is still developing. pic.twitter.com/B4CL5kWVVc
हमला
संसद भवन के अंदर आंसू गैस के गोले दागे जा चुके हैं
इस साल मार्च में सर्बिया की संसद के अंदर विपक्षी सांसदों ने आंसू गैंस और धुएं के गोले छोड़ दिए थे, जिससे अफरा-तफरी मच गई और एक सांसद को स्ट्रोक पड़ गया। उस समय सर्बियाई प्रगतिशील पार्टी (SNS) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने कई एजेंडे को मंजूरी दी, जिससे विपक्षी सांसद नाराज हो गए थे। बता दें सर्बिया में पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार को लेकर लोग नाराज हैं और राष्ट्रपति वुसिक के कार्यकाल को दोष दे रहे हैं।