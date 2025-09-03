सनातन पर 2 साल पुराने बयान को लेकर उदयनिधि बोले- मेरे शब्दों को तोड़-मरोड़कर फैलाया गया

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बुधवार को अपने 2 साल पुराने उस बयान का जिक्र किया, जिसने पूरे देश में विवाद भड़का दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया की चुनौतियों पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणी को जानबूझकर गलत तरीके फैलाया गया। उ्न्होंने कहा कि फर्जी खबरें चलाई गईं और उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर पूरे देश में चलाया गया, जिसके बाद उनके कटे हुए सिर की कीमत भी तय की गई थी।

सफाई क्या बोले उदयनिधि? उदयनिधि ने कहा, "एक गलत सूचना होती है और दूसरी भ्रामक सूचना होती है। जहां गलत सूचना बिना किसी छिपे हुए एजेंडे के फैलाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ भ्रामक सूचना एक सुनियोजित और गुप्त एजेंडे वाली खबर होती है। भ्रामक सूचना काफी खतरनाक होती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 में भ्रामक सूचनाओं को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खतरा कहा है। आने वाले दो साल में भ्रामक सूचनाएं और दुष्प्रचार दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे।"

अनुभव खुद का भी अनुभव साझा किया उदयनिधि ने खुद का एक निजी अनुभव भी साझा किया, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म से जुड़ी टिप्पणी को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा, "मुझे भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा था। 3 साल पहले, मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि सभी समान जन्म लेते हैं, जन्म से किसी को ऊंचा-नीचा नहीं समझा जाता। अगर ऐसा है तो उसे मिटा देना चाहिए, लेकिन इसे तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और झूठी खबर फैलाई कि मैंने नरसंहार का आह्वान किया है।"