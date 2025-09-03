सनातन पर 2 साल पुराने बयान को लेकर उदयनिधि बोले- मेरे शब्दों को तोड़-मरोड़कर फैलाया गया
क्या है खबर?
तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बुधवार को अपने 2 साल पुराने उस बयान का जिक्र किया, जिसने पूरे देश में विवाद भड़का दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया की चुनौतियों पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणी को जानबूझकर गलत तरीके फैलाया गया। उ्न्होंने कहा कि फर्जी खबरें चलाई गईं और उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर पूरे देश में चलाया गया, जिसके बाद उनके कटे हुए सिर की कीमत भी तय की गई थी।
सफाई
क्या बोले उदयनिधि?
उदयनिधि ने कहा, "एक गलत सूचना होती है और दूसरी भ्रामक सूचना होती है। जहां गलत सूचना बिना किसी छिपे हुए एजेंडे के फैलाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ भ्रामक सूचना एक सुनियोजित और गुप्त एजेंडे वाली खबर होती है। भ्रामक सूचना काफी खतरनाक होती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 में भ्रामक सूचनाओं को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खतरा कहा है। आने वाले दो साल में भ्रामक सूचनाएं और दुष्प्रचार दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे।"
अनुभव
खुद का भी अनुभव साझा किया
उदयनिधि ने खुद का एक निजी अनुभव भी साझा किया, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म से जुड़ी टिप्पणी को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा, "मुझे भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा था। 3 साल पहले, मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि सभी समान जन्म लेते हैं, जन्म से किसी को ऊंचा-नीचा नहीं समझा जाता। अगर ऐसा है तो उसे मिटा देना चाहिए, लेकिन इसे तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और झूठी खबर फैलाई कि मैंने नरसंहार का आह्वान किया है।"
माफी
मैंने माफी नहीं मांगी- उदयनिधि
उदयनिधि ने आगे कहा, "एक ने तो मेरे कटे हुए सिर के बदले 10 लाख रुपये की पेशकश की। एक अन्य ने 1 करोड़ रुपये कीमत लगाई। उन्होंने मुझसे माफी मांगने को कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। सोशल मीडिया पर कई लोग फर्जी खबरें फैला रहे हैं, जो सच्चाई से दोगुनी तेजी से फैलती हैं।ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां अल्पसंख्यक और शोषित वर्ग प्रभावित हो रहे हैं।"
विवाद
क्या था सनातन धर्म पर बयान को लेकर विवाद?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने 2 सितंबर 2023 को कहा था, "कुछ चीज़ों का विरोध नहीं कर सकते। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते हैं। इन्हें खत्म करना होगा। इसी तरह सनातन धर्म को भी खत्म करना है।" इसके खिलाफ देशभर में रोष देखने को मिला और उनके खिलाफ कई आपराधिक शिकायतें भी दर्ज की गईं। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गईं।