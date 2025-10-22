परिणीति चोपड़ा के जन्मदिन पर पति राघव चड्ढा ने साझा की अनदेखी तस्वीरें, लिखी ये बात
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा 22 अक्टूबर को 37 साल की हो गई हैं। इस खास दिन पर उनके पति राघव चड्ढा ने जन्मदिन की बधाई देते हुए कुछ अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। तस्वीरों में परिणीति का बेबी बंप साफ दिख रहा है। अभिनेत्री, राघव के साथ मजेदार मैटरनिटी फोटोशूट करा रही हैं। बता दें कि परिणीति और राघव ने 19 अक्टूबर को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। उनके घर बेटे ने जन्म लिया है।
बधाई
राघव ने पोस्ट में लिखी दिल छूने वाली बात
राघव ने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'टाउन की सबसे नई और सबसे अच्छी मां को जन्मदिन की शुभकामनाएं। गर्लफ्रेंड से लेकर पत्नी और फिर हमारे छोटे बच्चे की मां बनने तक का यह सफर कितना अविश्वसनीय रहा है।' पहली तस्वीर में राघव घुटने पर बैठकर परिणीति के बेबी बंप पर प्यार लुटा रहे हैं। एक तस्वीर में वह बच्चे की आहट महसूस करने की कोशिश कर रहै हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
October 22, 2025