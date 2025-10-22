राघव चड्‌ढा ने परिणीति चोपड़ा को दी जन्मदिन की बधाई

परिणीति चोपड़ा के जन्मदिन पर पति राघव चड्‌ढा ने साझा की अनदेखी तस्वीरें, लिखी ये बात

लेखन ज्योति सिंह 04:08 pm Oct 22, 202504:08 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा 22 अक्टूबर को 37 साल की हो गई हैं। इस खास दिन पर उनके पति राघव चड्‌ढा ने जन्मदिन की बधाई देते हुए कुछ अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। तस्वीरों में परिणीति का बेबी बंप साफ दिख रहा है। अभिनेत्री, राघव के साथ मजेदार मैटरनिटी फोटोशूट करा रही हैं। बता दें कि परिणीति और राघव ने 19 अक्टूबर को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। उनके घर बेटे ने जन्म लिया है।