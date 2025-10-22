व्हाट्सऐप अजनबियों को स्क्रीन शेयर करने से रोकेगा, जानिए क्या है उद्देश्य
क्या है खबर?
मेटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित सुरक्षा टूल जारी किया है। इनमें से एक खास फीचर एक चेतावनी टूल है, जिसे स्क्रीन-शेयरिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। मैसेजिंग ऐप अब यूजर्स को किसी अनजान कॉन्टैक्ट के साथ वीडियो कॉल के दौरान अपनी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करने पर अलर्ट करेगा। यह मैसेंजर में स्कैम मैसेज को भी चिह्नित करेगा, जिन्हें AI समीक्षा के लिए भेजा जा सकता है।
सुझाव
यूजर को मिलेगा यह अलर्ट
यह चेतावनी यूजर्स को सलाह देती है कि वे अपनी स्क्रीन केवल विश्वसनीय कॉन्टैक्ट्स के साथ ही शेयर करें, जिससे वे धोखेबाजों के झांसे में आने से बच सकें। स्क्रीन-शेयरिंग स्कैम में साइबर अपराधी ग्राहक सेवा एजेंट या बैंक प्रतिनिधि बनकर किसी समस्या का समाधान करने या अकाउंट वेरिफाई करने के लिए यूजर्स को अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए मना लेते हैं। फिर डिस्प्ले पर दिखाई देने वाली लॉग-इन जानकारी, OTP या बैंकिंग जानकारी चुरा लेते हैं।
मैसेंजर
मैसेंजर पर मिलेगी यह सुविधा
मेटा मैसेंजर पर एडवांस AI-आधारित स्कैम डिटेक्शन का भी परीक्षण कर रहा है, जो नए या संदिग्ध कॉन्टैक्ट से आने वाले मैसेज को स्कैन करता है। कोई चैट संदिग्ध लगती है तो एक अलर्ट के साथ AI सुरक्षा समीक्षा के लिए हाल के चैट मैसेज को सब्मिट करने का विकल्प मिलेगा। इसके बाद सिस्टम चैट का विश्लेषण करता है और स्कैम का संकेत मिलने पर अलर्ट के साथ अकाउंट को ब्लॉक करने या रिपोर्ट करने जैसे सुझाव भी देता है।