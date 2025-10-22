व्हाट्सऐप अब स्क्रीन शेयर करने से पहले अलर्ट जारी करता है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप अजनबियों को स्क्रीन शेयर करने से रोकेगा, जानिए क्या है उद्देश्य

क्या है खबर?

मेटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित सुरक्षा टूल जारी किया है। इनमें से एक खास फीचर एक चेतावनी टूल है, जिसे स्क्रीन-शेयरिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। मैसेजिंग ऐप अब यूजर्स को किसी अनजान कॉन्टैक्ट के साथ वीडियो कॉल के दौरान अपनी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करने पर अलर्ट करेगा। यह मैसेंजर में स्कैम मैसेज को भी चिह्नित करेगा, जिन्हें AI समीक्षा के लिए भेजा जा सकता है।