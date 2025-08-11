अलग स्वाद वाली चाट खाने का मन है? घर पर बनाएं पालक और आलू की टिक्की

भारत के लोग चाट के बड़े शौकीन होते हैं। शाम होते ही सभी को टिक्की, पानी पूरी, दही भल्ले, मटर खस्ते या दही पूरी की लालसा होने लगती है। हालांकि, रोज-रोज वही एक जैसी चाट खाना मन को उबा देता है। अगर आप भी आलू टिक्की खा-खा कर थक चुके हैं तो एक बार पालक-आलू टिक्की बनाकर देखें। इसका स्वाद चखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा और इसकी रेसिपी आसान है तो इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

टिक्की क्या होती है आलू टिक्की? आलू टिक्की एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसका चटपटा स्वाद सभी के मन को भाता है। इसे उबले हुए आलू से बनाया जाता है, जिसमें मसाले और धनिया पत्ती मिलाई जाती है। इसे गोल आकार में चपटा करके तेल में तला जाता है, जिससे यह कुरकुरी और स्वादिष्ट हो जाती है। आलू टिक्की को अक्सर दही, चटनी, या छोले के साथ परोसा जाता है। साथ ही इसके ऊपर इमली की चटनी, सेव और अनार दाने भी डाले जाते हैं।

सामग्री पालक और आलू टिक्की बनाने के लिए आवश्यक सामग्री पालक और आलू की टिक्की बनाने के लिए किसी भी अनोखी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए जो-जो सामान चाहिए होगा, वो सब आपकी रसोई में आसानी से उपलब्ध होगा। इन टिक्कियों को तैयार करने के लिए आपको एक कप पालक, एक छोटे अकार के प्याज, आधा चम्मच अदरक-लहसुन के पेस्ट, आधा चम्मच जीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाले, चुटकीभर हल्दी, एक चम्मच चावल के आटे और ब्रेड की जरूरत पड़ेगी।

विधि इस तरह तैयार करें पालक और आलू की टिक्की पालक और आलू कीटिक्की बनाने के लिए पैन में जीरा, प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें। इसके बाद इसमें पालक, नामक और अन्य सभी मसाले मिला दें। जब पालक का आकार और रंग बदल जाए तब गैस बंद कर दें और उसे ठंडा होने दें। एक कटोरे में पालक वाला मसाला, उबले और मसले हुए आलू, चावल के आटे और ब्रेड को मिलाएं। इस मिश्रण की गोल-गोल टिक्कियां बनाएं और उन्हें सेंक कर चटनी, दही और मसालों के साथ परोसें।