आलिया भट्ट की 'लव एंड वार' फिर आगे खिसकी, 'रामायण' के निर्माताओं की चिंता बढ़ी
क्या है खबर?
संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही फिल्म 'लव एंड वार' रिलीज से पहले ही कछुए की चाल चल रही है। कई साल तक टलने के बाद, 2025 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। इसे जून, 2026 में रिलीज किया जाना था। अब ताजा अपडेट है कि निर्माताओं ने इस नेक काम को आगे बढ़ा दिया है, जिससे रिलीज आगे खिसक गई है। निर्माताओं के इस फैसले ने 'रामायण' के निर्देशक नितेश तिवारी की चिंता बढ़ा दी है।
अपडेट
मई, 2026 तक बढ़ाई गई शूटिंग
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की 'लव एंड वार' की शूटिंग को मई, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। सूत्र ने बताया, "रणबीर, आलिया और विक्की ने अब मई, 2026 तक अपना कैलेंडर बुक कर लिया है। 'लव एंड वॉर' के लिए शूटिंग के दिनों में बढ़ोतरी की वजह से उनकी सभी पूर्व प्रतिबद्धताएं स्थगित हो गई हैं।" निर्माता अगस्त या सितंबर, 2026 तक 'लव एंड वार' रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं।
चिंता
'रामायण' निर्माताओं की बढ़ी चिंता
रणबीर ने भंसाली से अनुरोध किया था कि 'लव एंड वार' जून, 2026 में रिलीज हो, लेकिन ऐसा होना अब मुमकिन नहीं लगता है। दरअसल, अभिनेता चाहते थे कि उनकी दोनों फिल्मों, 'रामायण' और 'लव एंड वार' की रिलीज के बीच लगभग 6 महीने का अंतराल हो। भंसाली के फैसले ने 'रामायण' निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि उन्होंने नवंबर, 2026 में फिल्म रिलीज की योजना बनाई है। 'लव एंड वार' की रिलीज तारीख जल्द घोषित हो सकती है।