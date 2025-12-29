'लव एंड वार' में फिर आगे खिसक गई

लेखन ज्योति सिंह 07:33 pm Dec 29, 202507:33 pm

क्या है खबर?

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही फिल्म 'लव एंड वार' रिलीज से पहले ही कछुए की चाल चल रही है। कई साल तक टलने के बाद, 2025 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। इसे जून, 2026 में रिलीज किया जाना था। अब ताजा अपडेट है कि निर्माताओं ने इस नेक काम को आगे बढ़ा दिया है, जिससे रिलीज आगे खिसक गई है। निर्माताओं के इस फैसले ने 'रामायण' के निर्देशक नितेश तिवारी की चिंता बढ़ा दी है।