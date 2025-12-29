आज क्यों घंटे भर में 21,000 रुपये कम हो गई चांदी की कीमत?

चांदी की कीमतों में लगातार बनी हुई तेजी के बीच आज (29 दिसंबर) अचानक इसकी कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज MCX पर चांदी की कीमत घंटे भर के भीतर करीब 21,000 रुपये प्रति किलो टूट कर 2.33 लाख रुपये पर पहुंच गई। सिल्वर मार्च फ्यूचर्स में यह गिरावट रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद आई है। तेज बढ़त के बाद बाजार में मुनाफा वसूली बढ़ी, जिससे बिकवाली का दबाव अचानक तेज हो गया और दाम नीचे आ गए।

#1 तेज उछाल के बाद मुनाफा वसूली चांदी की कीमतों में हाल के महीनों में बहुत तेज उछाल देखने को मिला था, जिससे निवेशकों का रुझान काफी बढ़ा हुआ था। कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद कई बड़े ट्रेडर्स और निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। भारी मुनाफा वसूली के चलते बाजार में एक साथ बिकवाली बढ़ गई और दबाव बना। जब ज्यादा लोग ऊंचे दाम पर बेचने लगे, तो कीमतों पर असर पड़ा और चांदी के भाव तेजी से नीचे फिसल गए।

#2 तकनीकी संकेत और नियमों का असर बाजार के तकनीकी संकेत भी पहले से ही गिरावट की ओर इशारा कर रहे थे, जिसे कई जानकार लगातार देख रहे थे। लगातार तेजी के बाद चार्ट पर ओवरबॉट स्थिति बन गई थी, जिससे कीमतों में सुधार की आशंका और गहरी हो गई। इसके अलावा, ट्रेडिंग से जुड़े मार्जिन नियमों में बदलाव और पोजीशन कॉस्ट बढ़ने से निवेशकों को अपने सौदे घटाने पड़े। इन कारणों से भी बाजार में बिकवाली बढ़ी और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली।

