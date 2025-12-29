अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2 भारतीय छात्राओं की सड़क हादसे में मौत
क्या है खबर?
अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2 भारतीय छात्राओं की सड़क दुर्घटना में मौत हो गईं। दोनों छात्राएं तेलंगाना की रहने वाली थीं और अमेरिका में पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश कर रही थीं। छात्राओं की पहचान महबूबबाद जिले के गरला मंडल की पुलखंडु मेघना (24) और कडियाला भावना (24) के रूप में हुई है। उन्होंने हाल ही में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी। उनकी मौत कार हादसे में हुई है, जो सड़क से खाई में गिर गई थी।
घटना
कैलिफोर्निया घूमने निकलीं थीं दोनों सहेलियां
तेलंगाना टुडे के मुताबिक, दोनों महिलाएं घनिष्ठ मित्र थीं और साथ रह रही थीं। दोनों 3 साल पहले अमेरिका आई और मास्टर की डिग्री पूरी करने के बाद नौकरी तलाश रही थीं। दोनों सहेलियां अपने 8 अन्य दोस्तों के साथ 2 कार में कैलिफोर्निया घूमने निकली थीं, तभी अलाबामा हिल्स रोड के एक मोड़ पर एक कार खाई में गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। अमेरिका ने की पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।
जांच
शव भारत लाने की कोशिश
रिपोर्ट के मुताबिक, मेघना के पिता नागेश्वर राव गरला में एक मी-सेवा केंद्र चलाते हैं, जबकि भावना के पिता मुलकानूर गांव के उप-सरपंच हैं। दोनों की अचानक हुई मौतों से उनके परिवार और स्थानीय समुदाय गहरे सदमे में हैं। परिवार के लोग शवों को भारत वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। शवों की वापसी के खर्चों को पूरा करने के लिए धन जुटाने की अपील भी शुरू की गई है। उनके परिवार ने मदद मांगी है।