अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2 भारतीय छात्राओं की सड़क हादसे में मौत

अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2 भारतीय छात्राओं की सड़क हादसे में मौत

लेखन गजेंद्र 07:32 pm Dec 29, 202507:32 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2 भारतीय छात्राओं की सड़क दुर्घटना में मौत हो गईं। दोनों छात्राएं तेलंगाना की रहने वाली थीं और अमेरिका में पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश कर रही थीं। छात्राओं की पहचान महबूबबाद जिले के गरला मंडल की पुलखंडु मेघना (24) और कडियाला भावना (24) के रूप में हुई है। उन्होंने हाल ही में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी। उनकी मौत कार हादसे में हुई है, जो सड़क से खाई में गिर गई थी।