घर की टाइल्स को चमकाने के लिए इस्तेमाल करें रसोई में मौजूद ये सामग्रियां

जिन लोगों के घरों में टाइल्स लगी होती हैं वे उन्हें साफ करते-करते ही थक जाते हैं। आम तौर पर इसके लिए लोग बाजार में मिलने वाले रसायन युक्त उत्पादों का ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, हम आज के लेख में आपको टाइल्स चमकाने का किफायती तरीका बताने जा रहे हैं। आपकी रसोई में कई ऐसी सामग्रियां मौजूद हैं, जो केवल खान-पान में ही नहीं, बल्कि टाइल्स की चमक लौटने में भी काम आ सकती हैं।

#1 बेकिंग सोडा कई बार खाना बनाते-बनाते रसाेई की टाइल्स चिकनी हो जाती हैं और ऐसा ही बाथरूम की टाइल्स के साथ भी होता है। ऐसे में आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके उन्हें नए जैसा चमका सकते हैं। यह टाइल की सतह को नुकसान पहुंचाए बिना दागों को हटा देगा और चिकनाई भी मिटा देगा। एक कटोरी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच पानी मिलाकर घोल बनाएं। इसे टाइल्स पर लगाकर उन्हें घिसें और पानी से धो लें।

#2 नमक नमक तो हर किसी की रसोई में मौजूद होता है, जिसकी मदद से टाइल्स साफ की जा सकती हैं। यह सामग्री खास तौर से चिकनी और चिपचिपी सतह को साफ करने में मदद करती है। इसके लिए नमक को सीधा गंदी टाइल्स के ऊपर ही छिड़क दें। अब नींबू के टुकड़े या गीले कपड़े ही मदद से टाइल्स को हल्के हाथों से स्क्रब करें। जब गंदगी साफ हो जाए और दाग-धब्बे दूर हो जाएं तब पानी डालकर धो लें।

#3 नींबू का रस नींबू का रस टाइल्स से तेल के छींटे, दाग और चिकनाई हटाने के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, यह सामग्री दुर्गंध को दूर करने के लिए भी बेहतरीन होती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक साइट्रिक एसिड चिकनाई को हटाता है और कीटाणुनाशक का काम भी करता है। एक कटोरी में नींबू का रस और और गर्म पानी मिलाकर घोल बनाएं। इस घोल को टाइल्स पर डालें और उन्हें रगड़कर साफ कर लें।