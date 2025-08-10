पूर्वी भारत की इन मिठाइयों को चखते ही तृप्त हो जाएगा मन, जानिए इनकी आसान रेसिपी

त्योहारों का मतलब ही होता है ढेर सारी लजीज मिठाइयों का आनंद लेना। हालांकि, हमेशा एक जैसी मिठाइयां खा कर मन ऊब जाता है और कोई नया स्वाद चखने का दिल करता रहता है। ऐसे में आप त्योहारों पर घर आए मेहमानों और घर वालों को परोसने के लिए पूर्व भारत की ये मिठाइयां बना सकते हैं। इन सभी का स्वाद बेहतरीन होता है, जो जुबान के साथ-साथ मन को भी तृप्त कर देती हैं। आइए इनकी रेसिपी जानते हैं।

#1 छेना पोड़ा छेना पोड़ा ओडिशा की एक प्रसिद्ध मिठाई है, जो त्योहारों पर बनाई जा सकती है। इसे ताजे पनीर यानि छेने से तैयार किया जाता है, जिसमें चीनी और सूखे मेवे मिलाकर उसे बेक किया जाता है। इसका स्वाद चीजकेक जैसा होता है, लेकिन इसमें भारतीय मिठास का बेहतरीन स्पर्श शामिल होता है। इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है, ताकि यह बाहर से करारा और अंदर से मुलायम रहे। यह मिठाई मुंह में जाते ही घुल जाती है।

#2 खाजा खाजा बिहार का बेहद लोकप्रिय पकवान है, जिसे आप घर आए मेहमानों को परोस सकते हैं। यह मैदा, चीनी और घी से बनने वाली एक मिठाई है, जिसकी बनावट कुरकुरी होती है। इसे बनाने के लिए मैदा, नमक, चीनी और, तेल मिलाकर आटा गूंध लें। दूसरी तरफ पानी और चीनी को मिलाकर तार वाली चाशनी बनाएं। अब आटे की बड़ी-बड़ी रोटियां बेलें और उन्हें एक के ऊपर एक रखकर बेलें, अकार दें और तलकर चाशनी में डुबो दें।

#3 मालपुआ मालपुआ बनाने के लिए मैदा में पानी मिलाकर घोल तैयार कर लें। अब खोया को कद्दूकस करके उसमें गरम पानी मिलाएं और एक अलग बैटर तैयार करें, फिर दोनों बैटर को एक साथ मिला दें। अब रिफाइंड तेल या देसी घी में एक-एक करछी बैटर डालकर मालपुआ को सुनहरा भूरा होने तक तलें। इसके बाद सभी मालपुओं को पहले से तैयार चाशनी में भिगोकर निकाल लें। ऊपर से बादाम, केसर, पिस्ता डालें और रबड़ी के साथ इनका आनंद लें।

#4 संदेश संदेश पश्चिम बंगाल की पारंपरिक मिठाई है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को मैश करें। इसके बाद एक पैन में मैश पनीर और चीनी मिलाकर 5-7 मिनट तक पकाएं। अब इस मिश्रण से गोल लोइयां बनाकर उन्हें घी से चिकना करें और मोल्ड का उपयोग करके उन्हें डिजाइन दें। आखिर में इन लोइयों को किशमिश और बादाम से सजाकर 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के बाद परोसें।