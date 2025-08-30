सारा तेंदुलकर जैसी चमकदार त्वचा पाने का है सपना? जानिए उनका पूरा स्किनकेयर रूटीन

सारा तेंदुलकर की सुंदरता देखते ही बनती है। भारतीय महिलाएं उन्हें देखकर इस सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर उनकी निखरी त्वचा का राज क्या है। अगर आप भी सारा जैसी चमकदार त्वचा पाने का सपना देखती हैं तो यह लेख आपके लिए ही है। एक इंटरव्यू के दौरान सारा ने बताया कि वह किस तरह अपनी त्वचा की देखभाल करती हैं। आप भी उनके स्किनकेयर रूटीन को अपनाकर निखरी और बेदाग त्वचा पा सकती हैं।

सारा कैसा है सारा का स्किनकेयर रूटीन? सारा सचिन तेंदुलकर की बेटी हैं, जिस कारण लोग सोचते हैं कि वह महंगे उत्पाद ही इस्तेमाल करती होंगी। हालांकि, उनका रूटीन बेहद आसान और साधारण है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया, "मेरा रूटीन साधारण है, जिसमें फेसवॉश, सीरम या टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन शामिल है।" डेयरी और चीनी का सेवन कम करने, हाइड्रेटेड रहने और पर्याप्त नींद लेने से उन्हें ज्यादा फायदा होता है। आइए उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों के लाभ जानें।

#1 फेसवॉश सारा त्वचा की देखभाल करने के लिए सबसे पहले फेसवॉश इस्तेमाल करती हैं। इस उत्पाद के जरिए चेहरे को साफ किया जाता है। फेसवॉश का उपयोग गंदगी, तेल, मेकअप और प्रदूषकों को हटाने के लिए किया जाता है। साथ ही इसकी मदद से मुंहासे भी दूर हो जाते हैं और बंद रोमछिद्रों जैसी समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। आपको अपनी त्वचा के प्रकार के हिसाब से फेसवॉश का चुनाव करना चाहिए।

#2 सीरम या टोनर फेसवॉश के बाद सारा सीरम या टोनर का उपयोग करती हैं। सीरम लगाने से महीन रेखाओं, मुंहासों और असमान रंगत से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। इसके नियमित इस्तेमाल से त्वचा की बनावट सुधरती है और वह स्वस्थ बनी रहती है। टोनर बची हुई गंदगी, तेल और मेकअप को हटाने में सहायता करता है और त्वचा के pH स्तर को संतुलित करता है। इतना ही नहीं, यह उत्पाद हाइड्रेशन भी प्रदान करता है।

#3 मॉइस्चराइजर कोई भी स्किनकेयर रूटीन बिना मॉइस्चराइजर के पूरा ही नहीं हो सकता। इस उत्पाद की मदद से रूखेपन का इलाज संभव हो पाता है और त्वचा अंदरूनी तौर पर हाइड्रेट रहती है। यह त्वचा पर एक सुरक्षात्मक परत बना देता है, जो नमी को बनाए रखता है। मॉइस्चराइजर के नियमित इस्तेमाल से महीन रेखाएं दूर हो जाती हैं और अतिरिक्त तेल भी साफ हो जाता है। यह उत्पाद त्वचा में निखार भी ले आता है।

#4 सनस्क्रीन सारा की त्वचा पर कभी टैनिंग नहीं दिखती, जिसकी वजह है उनका नियमित रूप से सनस्क्रीन इस्तेमाल करना। यह उत्पाद हर किसी के स्किनकेयर रूटीन का हिस्सा होना ही चाहिए। सनस्क्रीन सूर्य की हानिकारक किरणों (UV) को रोककर त्वचा की रक्षा करती है। इससे त्वचा के जलने का खतरा कम हो जाता है और बुढ़ापे के लक्षण भी कम हो जाते हैं। आपको हमेशा ऐसी सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें 40 से 50 SPF हो।