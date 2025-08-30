महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा 'टायर्ड गर्ल मेकअप ट्रेंड', जानिए इसे करने का तरीका

समय-समय पर महिलाओं के बीच नए मेकअप ट्रेंड वायरल होते रहते हैं। इन्हीं में से एक है 'टायर्ड गर्ल मेकअप', जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मेकअप नेटफ्लिक्स के लोकप्रिय शो 'वेडनसडे' की मुख्य किरदार से प्रेरित है, जो हमेशा गुस्से में नजर आती है। इसमें ऐसा मेकअप करना शामिल होता है, जिससे थका हुआ लुक मिले। आइए इस मेकअप को करने का तरीका जानते हैं।

ट्रेंड क्या होता है टायर्ड गर्ल मेकअप? यह मेकअप ट्रेंड सोशल मीडिया पर खूब प्रसिद्ध हो रहा है और खास तौर से पश्चिमी देशों की महिलाओं को पसंद आ रहा है। इसमें साफ-सुथरा मेकअप नहीं, बल्कि थोड़ा गहरा मेकअप करना होता है। जिन काले घेरों को महिलाएं छुपाने की कोशिश करती हैं, इस मेकअप लुक में उन्हें ही दिखाने की कोशिश की जाती है। अगर आप देर तक जागती हैं तो आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।

स्टेप 1 सबसे पहले करें बेस मेकअप इस लुक को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना बेस मेकअप करना होगा। इसके लिए हेवी यानि पूरी कवरेज वाले फाउंडेशन के बजाय हल्का फाउंडेशन और कंसीलर लगाएं। पूरे चेहरे पर फाउंडेशन लगाएं और केवल उन जगहों पर कंसीलर इस्तेमाल करें, जहां जरूरत हो। अगर आप बहुत हल्की कवरेज चाहती हैं तो टिंटेड मॉइस्चराइजर या BB क्रीम लगाएं। इससे चेहरे के दाग-धब्बे छिप जाएंगे और समान रंगत मिलेगी।

स्टेप 2 आखों पर लाइनर लगाकर फैलाएं इस लुक में सबसे अहम है आखों का मेकअप, जिससे आपके चेहरे पर थकान नजर आएगी। इसके लिए विंग आई लाइनर लगाने की कोशिश न करें, बल्कि एक बिगड़ा हुआ लुक अपनाएं। सबसे पहले काला आई लाइनर लगाएं और उसे छोटे ब्रश की मदद से हल्का-सा फैला लें। इससे काले घेरे ज्यादा नजर आएंगे और आप थकी-थकी दिखाई देंगी। आप चाहें तो इसके साथ काजल भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

स्टेप 3 इस तरह इस्तेमाल करें ब्लश टायर्ड गर्ल मेकअप लुक में ब्लश को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हालांकि, आप हल्का ब्लश लगाकर गालों पर लाली ला सकती हैं। हल्का गुलाबी, पीच या नारंगी रंग का ब्लश लें और उसे पहले हाथ पर लगाएं। इसके बाद हाथ से ब्रश पर लगाकर उसे गालों पर फैला लें। ब्लश को गालों के बीच में ही नहीं, बल्कि नाक पर भी लगा लें। आप चेहरे को निखारने के लिए ब्रोंजर भी लगा सकती हैं।