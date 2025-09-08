सारा तेंदुलकर जिम जाने से पहले पीती हैं प्रोटीन से भरपूर पिना कोलाडा स्मूदी, जानिए रेसिपी

सारा तेंदुलकर पेशे से एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो अपनी सेहत का खास ख्याल रखती हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर पौष्टिक व्यंजनों की रेसिपी साझा करती रहती हैं। इसी बीच उन्होंने एक खास तरह के पेय की रेसिपी बताई है, जिसे वह जिम जाने से पहले पीना पसंद करती हैं। सारा पिना कोलाडा पेय को अपना ट्विस्ट देती हैं, जिससे वह और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बन जाता है। चलिए इस पेय को बनाने का तरीका जानते हैं।

सारा इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा कर बताई रेसिपी सारा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह आम और अनानास का यह पेय तैयार कर रही हैं। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "यह वह पिना कोलाडा है, जो जिम चला गया है।" सारा के मुताबिक, इस पेय को डाइट का हिस्सा बनाने से फाइबर मिलता है और शरीर हाइड्रेटेड रहता है। सारा ने यह भी कहा कि यह उनके पसंदीदा पेय में से एक है, जो शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है।

सामग्री इस पेय को बनाने के लिए लगेगी ये सामग्री सारा जैसा पिना कोलाडा बनाने के लिए आपको कुछ खास खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ेगी। इस रेसिपी में कुछ आम सामग्रियों का भी इस्तेमाल होगा, जो रसोई में मिल जाती हैं। इसे बनाने के लिए आपको एक कप जमे हुए आम और अनानास की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको आधा चम्मच अलसी के बीज, एक चम्मच घिसा हुआ नारियल, आधा चम्मच सब्जा के बीज, एक चम्मच वेनिला प्रोटीन पाउडर, आधा कप नारियल पानी और नारियल का दूध चाहिए होगा।

रेसिपी इस तरह तैयार करें पिना कोलाडा पिना कोलाडा बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में जमे हुए आम और अनानास के टुकड़े डालें। इसके बाद इसमें आधा चम्मच अलसी के बीज, एक चम्मच घिसा हुआ नारियल, आधा चम्मच सब्जा के बीज और वेनिला प्रोटीन पाउडर शामिल करें। अब इसमें आधा कप नारियल पानी और थोड़ा-सा नारियल का दूध मिला दें। इसके बाद सभी सामग्रियों को पीस लें और गिलास में निकालकर ऊपर से घिसा नारियल छिड़ककर परोसें।