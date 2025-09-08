चिया बीज का सेवन करते समय न करें ये 5 गलतियां, मिलेंगे कम फायदे

चिया बीज एक ऐसा सुपरफूड है, जो अपने पोषण गुणों के लिए जाना जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कई विटामिन्स शामिल होते हैं। हालांकि, कई लोग चिया बीज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और इससे उन्हें उतना लाभ नहीं मिल पाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको चिया बीज का सेवन करते समय बचना चाहिए।

#1 चिया बीज को सीधे खाना है गलत चिया बीज को सीधे खाने से शरीर में पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसका कारण है कि चिया बीज में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और इन्हें बिना भिगोए खाने से पाचन पर बुरा असर पड़ता है। इससे गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चिया बीज को पानी या दूध में भिगोकर खाने से ये नरम हो जाते हैं और शरीर उन्हें आसानी से पचा सकता है।

#2 पर्याप्त पानी न पीना चिया बीज में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे ये पानी सोखते हैं और पेट भरने का अहसास कराते हैं। अगर आप चिया बीज के साथ-साथ पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो इससे पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे कब्ज, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए चिया बीज का सेवन करते समय हर घंटे में एक गिलास पानी जरूर पिएं।

#3 अधिक मात्रा में चिया बीज का सेवन करना किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा नुकसानदायक होती है और चिया बीज का सेवन भी इससे अलग नहीं है। अगर आप इनका अधिक सेवन करते हैं तो इससे शरीर में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ सकता है। अधिक मात्रा में चिया बीज खाने से पेट में गैस, अपच और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए रोजाना सीमित मात्रा में ही चिया बीज का सेवन करें ताकि आपको इसके सभी लाभ मिल सकें।

#4 सुबह-सुबह खाली पेट चिया बीज खाना सुबह-सुबह खाली पेट चिया बीज खाना सही नहीं माना जाता है क्योंकि इससे शरीर में शुगर का स्तर अचानक बढ़ सकता है। इसका कारण है कि सुबह-सुबह खाली पेट खाने से पहले शरीर में शुगर का स्तर कम होता है और ऐसे में अचानक बढ़ने से कई समस्याएं हो सकती हैं जैसे सिरदर्द, चक्कर आना आदि। इसलिए सुबह खाली पेट चिया बीज खाने से पहले थोड़ी मात्रा में कुछ खा लें।