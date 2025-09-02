मलाइका अरोड़ा पेट की चर्बी घटाने के लिए करती हैं ये एक्सरसाइज, आप भी अपनाएं

मलाइका अरोड़ा अपनी सेहत को लेकर बेहद जागरूक हैं, जिसका प्रमाण उनका फिट शरीर देता है। वह आए दिन सोशल मीडिया पर एक्सरसाइज करते हुए वीडियो साझा करती रहती हैं। इसी बीच उनका एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पेट की चर्बी कम करने वाली 4 कारगर एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। इन्हें अपने रूटीन में शामिल करके आप भी मलाइका जैसा फिगर हासिल कर सकती हैं।

मलाइका इंस्टाग्रम पर साझा किया एक्सरसाइज का वीडियो मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन एक्सरसाइज का वीडियो साझा किया है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "मजबूत कोर, 0 उपकरण। केवल आपकी योग मैट और ये एक्सरसाइज।" वीडियो का शीर्षक है 'पेट की चर्बी कम करने के लिए 4 शक्तिशाली एक्सरसाइज'। अभिनेत्री सभी एक्सरसाइज को 12 से 15 बार के 3 सेट में करती हैं। आइए इन एक्सरसाइज को करने का सही तरीका जानते हैं और उनके स्वास्थ्य लाभों पर भी नजर डालते हैं।

#1 घुटने से कोहनी तक के क्रंच मलाइका सबसे पहले घुटने से कोहनी तक के क्रंच करती हैं। इसके लिए सबसे पहले योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने ऊपरी शरीर को क्रंच करने के लिए उठाएं और घुटनों को अपनी छाती की ओर लाएं। इस दौरान अपनी कोहनियों को आगे की ओर ले जाएं और पेट के निचले हिस्से पर दबाव आने दें। इससे वजन घटेगा, पीठ का दर्द कम होगा और रीढ़ की हड्डी को भी मजबूती मिलेगी।

#2 बोट पोज क्रंच बोट पोज क्रंच करते समय शरीर को नाव के आकार में लाना शामिल होता है। इसके लिए संतुलन बहुत अहम होता है और कोर की ताकत की जरूरत होती है। अपने सिर और पैरों को ऊपर उठाते हुए हाथों को सामने फैलाएं। ऐसा करने पर V आकार बन जाएगा। अब अपने घुटनों को अपनी छाती के पास लाइन और जितना हो सके पीछे की ओर खींचने की कोशिश करें। इससे सहनशक्ति और स्थिरता सुधरेगी और मुद्रा बेहतर होगी।

#3 एंकल टक क्रंच एंकल टक क्रंच करते समय आपको अपने एंकल को छूना होता है। इसके लिए पीठ के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को सिर के ऊपर सीधा रखें। ऊपरी शरीर और पैरों को एक साथ उठाएं और हाथों से अपने एंकल को छूने की कोशिश करें। यह एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो पेट की मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाती है। इसे करने से संतुलन बेहतर हो जाता है, पेट की चर्बी से छुटकारा मिलता है और शरीर मजबूत होता है।