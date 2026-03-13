दुबई में ईरान का ड्रोन हमला, इमारत क्षतिग्रस्त; सामने आया वीडियो

हमला

लगातार जारी है दुबई पर हमला

ईरान का दुबई पर लगातार हमला जारी है। गुरुवार को उसने बुर्ज खरीफा के पास दुबई डाउनटाउन परिसर में ड्रोन हमला किया था। हालांकि, इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। UAE के राष्ट्रीय आपातकालीन संकट और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि देश की हवाई रक्षा प्रणाली मिसाइल हमले के खतरे का जवाब दे रही है। उसके रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हवाई सुरक्षा ने पूर्वी और मध्य प्रांतों की ओर बढ़ रहे 10 और ड्रोन को मार गिराया है।