लारा दत्ता दुबई से भारत लौट आईं

लारा दत्ता अपनी बेटी के साथ सही-सलामत भारत लौटीं, UAE सरकार काे दिया धन्यवाद

लेखन ज्योति सिंह 11:03 am Mar 13, 202611:03 am

क्या है खबर?

इजराइल-ईरान संघर्ष के चलते कई फिल्मी सितारे दुबई में फंसे थे जिनमें से एक अभिनेत्री लारा दत्ता भी थीं। हाल ही में, अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था और बताया था कि अपनी 14 साल की बेटी के साथ वहां फंसी हुई हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी जिसके बाद लारा के फैंस भी परेशान थे। हालांकि, अब अभिनेत्री अपनी बेटी के साथ सही-सलामत भारत लौट आई हैं।