'बिग बॉस 19' की प्रतियोगी नेहल चुडासमा ने ऐसे कम किया था 20 किलो वजन
क्या है खबर?
सलमान खान के प्रसिद्ध रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन में कई जाने-माने चेहरे नजर आ रहे हैं। इनमें से एक हैं नेहल चुडासमा, जो पेशे से एक मॉडल हैं। उन्होंने 2018 में 'मिस दिवा यूनिवर्स' का खिताब जीता था और 67वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शीर्ष 20 प्रतियोगियों में शामिल थीं। हाल के एक एपिसोड में नेहल ने खुलासा किया कि उन्होंने महज 3 महीने में करीब 20 किलो वजन घटाया था।
एपिसोड
एथलीट होने के बाद भी मोटापे का शिकार थीं नेहल
नेहल एक एपिसोड में अशनूर कौर से अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बात करती नजर आईं। उन्होंने बताया कि उन्हें न केवल पैसों के कारण, बल्कि वजन के चलते भी रिजेक्ट किया गया था। नेहल ने कहा, "मैं एक एथलीट थी, फिर भी मेरा वजन ज्यादा था। मैंने दृढ़ निश्चय के बल पर केवल 3 महीनों में 20 किलो वजन कम कर लिया।" इससे साबित होता है कि वह शुरू से ही फिटनेस को प्राथमिकता देती हैं।
संघर्ष
जिम नहीं जाने देते थे पिता
नेहल ने इस बात का भी खुलासा किया था कि उनके पिता को उनका जिम जाना पसंद नहीं आता था। वह चाहते थे कि नेहल 18 साल की उम्र में शादी कर लें और उन्हें जिम जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि, एक दिन मॉडल ने पिता को बताया कि उन्हें अक्सर छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। इसके बाद नेहल को जिम जाने की इजाजत मिल गई और उन्होंने कड़ी मेहनत करके मन चाहे परिणाम भी हासिल कर दिखाए।
डाइट
कैसी है नेहल की डाइट?
बिग बॉस के घर में नेहल खाने के लिए रोती नजर आईं, जो ज्यादातर प्रतियोगियों का हाल होता है। हालांकि, वह असल जिंदगी में बेहद पौष्टिक डाइट का पालन करती हैं। वह सुबह उठकर सबसे पहले गर्म पानी का सेवन करती हैं, जिससे शरीर डिटॉक्स हो जाता है। इसके बाद वह नाश्ते में फल, सीरियल्स और ओट्स खाती हैं। दिन के खाने में उन्हें दाल, भुनी सब्जियां और सलाद खाना पसंद है। रात में वह रोटी और सब्जी खाती हैं।
एक्सरसाइज
कौन-सी एक्सरसाइज हैं नेहल की पसंद?
नेहल अपने शरीर को स्वस्थ रखने और फिट रहने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करती हैं। वह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं, ताकि उनके शरीर की ताकत बढ़े और ज्यादा कैलोरी जलाई जा सकें। इसके साथ ही नेहल को वजन उठाना भी पसंद है, जिसके जरिए उन्हें वसा जलाने में मदद मिलती है और उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मॉडल मोटापे से बचने के लिए चावल का सेवन भी नहीं करती हैं।
पोस्ट
2019 में साझा की थी 'ट्रांसफॉर्मेशन' वाली पोस्ट
नेहल ने 2019 में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें उनका ट्रांसफॉर्मेशन साफ नजर आ रहा है। इसमें उनकी 2 तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिसमें से एक में वह मोटी हैं और दूसरी में बेहद फिट। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "मिलिए लगभग 8 साल पहले की नेहल से। यह मैं हूं, जब मैं सशक्त होकर उठी और यह जानने की कोशिश में लग गई कि मैं क्या बन सकती हूं।"
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Since the #10yearchallenge Is everywhere!— Nehal Chudasama (@nehalchudasama9) January 17, 2019
Make your eyes believe because - IF I COULD DO IT, ANYBODY CAN DO IT!
Waiting to see all your Love
.#missuniverseindia#nehalchudasama #selflove #fitnessmotivation #humfittohindiafit #fitindia #10yearschallenge #missdiva2018 pic.twitter.com/yb1Nq0SFyt