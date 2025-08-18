हनी सिंह ने एक महीने में कैसे कम किया 18 किलो वजन? यहां जाने तरीका

देश का बच्चा-बच्चा हनी सिंह का नाम जनता है और उनके गाने गुनगुनाता है। उन्हें परिचय की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी प्रतिभा ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया है। हाल ही में उन्होंने अपनी एल्बम '51 ग्लोरियस डेज' की घोषणा की थी, जिसमें वह एक ही एल्बम में 51 गाने रिलीज करने वाले हैं। इसी बीच प्रशंसकों ने गौर किया कि हनी पिछले कुछ महीनों से बहुत पतले दिख रहे हैं। आइए जानें उन्होंने वजन कैसे घटाया।

अटकलें हालिया तस्वीरों ने बढ़ाई प्रशंसकों की चिंता हनी ने हाल में इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट साझा किए, उनके कारण प्रशंसक चिंतित हैं। एक प्रशंसक ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कहा, "पता नहीं किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया, लेकिन हनी सिंह के साथ कुछ हुआ है। पिछले 2 सालों से वो इतने ग्लैमरस दिख रहे थे, लेकिन उनकी कुछ हालिया तस्वीरें से ऐसा लग रहा है जैसे उनका शरीर पतला होता जा रहा है।" यह वीडियो हनी तक पहुंचा गया और उन्होंने एक मजाकिया जवाब दिया।

जवाब हनी ने प्रशंसकों को दिया यह जवाब हनी ने प्रशंसकों की सभी चिंताओं को दूर करते हुए वीडियो के नीचे कमेंट किया। उन्होनें मजाकिया अंदाज में लिखा, "कुछ नहीं हुआ है मनहूस।" हनी ने अपनी सेहत के बारे में बात करते हुए कहा, "मैं ग्लोरियस डेज के लिए कसरत कर रहा हूं।" उनके जवाब से साफ हो गया कि वह रोजाना जिम जा कर एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने आपको फिट रखने के प्रयासों में जुटे हुए हैं।

वजन घटाना एक महीने में कैसे कम किया था 18 किलो वजन? एक समय था जब हनी मोटापे का शिकार हो गए थे। हालांकि, उन्होंने मेहनत करके एक महीने के अंदर ही 18 किलो वजन कम कर लिया था। वह नियमित एक्सरसाइज और सख्त डाइट का पालन करके 95 किलो से 77 किलो के हो गए थे। एक इंटरव्यू में उनके प्रशिक्षक ने बताया था कि वह एक खास हरा जूस पीते थे, जिससे उनका चयापचय मजबूत हुआ था। इसे पीने से उनका वजन भी कम हुआ और शरीर भी डिटॉक्स हुआ।

डाइट इतना वजन कम करने के लिए क्या खाते थे हनी? इस पेय को बनाने के लिए चुकंदर, आंवला, खीरे, गाजर और धनिया को पीसा जाता है। हनी इस पेय के जरिए अपने दिन की शुरुआत करते थे और इसके साथ उबली हुई सब्जियां खाते थे। वह अपनी डाइट में प्रोटीन और हरी सब्जियों का संयोजन शामिल करते थे। दिन के खाने में वह प्रोटीन के स्त्रोत के साथ चावल खाते थे। वहीं, रात के खाने में वह उबली हुई हरी सब्जियां और सूप पिया करते थे।