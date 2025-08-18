क्या जानवर भी बात करते हैं? जानिए इन 5 जानवरों की अनसुनी भाषा के बारे में

हम सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी बातों और इशारों से एक-दूसरे को समझा सकता है, लेकिन क्या जानवर भी ऐसा कर सकते हैं? अगर हां तो किस तरह? ये सवाल आपके मन में उठते होंगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी प्रजातियों के बारे में बताते हैं, जो अपनी अनकही भाषा के जरिए संवाद करती हैं। जानिए कौन-कौन सी प्रजातियां हैं, जो ध्वनि, कंपन और अन्य संकेतों के माध्यम से संवाद करती हैं।

#1 अफ्रीकी हाथी अफ्रीकी हाथी अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए न केवल आवाज का उपयोग करते हैं, बल्कि वे अपने पैरों और कानों के माध्यम से भी संवाद करते हैं। ये हाथी जमीन पर पैरों से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिसे अन्य हाथी सुन सकते हैं, भले ही वे दूर हों। इसके अलावा वे अपने कानों को हिलाकर और झिल्लीदार हिस्से से आवाज निकालकर भी बातें करते हैं। यह सब कुछ दूर से भी सुना जा सकता है।

#2 कंगारू चूहा कंगारू चूहा अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए कंपन का उपयोग करते हैं। ये चूहे जमीन पर अपने पंजों से तेजी से थपथपाते हैं, जिससे वे अन्य चूहों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये चूहे अपने पंजों से जमीन पर तेज आवाज करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह सब दूर से भी सुना जा सकता है, जिससे अन्य चूहों को उनकी बात समझने में मदद मिलती है।

#3 वूडपेकर वूडपेकर अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए न केवल आवाज का उपयोग करते हैं, बल्कि वे अपनी चोंच और पंजों से भी संकेत देते हैं। ये पक्षी पेड़ों पर तेजी से थपथपाते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसके अलावा वे अपने पंजों से जमीन पर तेज आवाज करते हुए अपनी बात बताते हैं। यह सब दूर से भी सुना जा सकता है, जिससे अन्य पक्षियों को उनकी बात समझने में मदद मिलती है।

#4 बुलफ्रॉग बुलफ्रॉग अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए गहरी आवाज निकालते हैं, जिसे लोग अक्सर अनसुना कर देते हैं। ये मेंढक अपने गले को फुलाकर जोर-जोर से कूदते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसके अलावा वे अपने शरीर को हिलाते हुए भी संकेत देते हैं। यह सब दूर से भी सुना जा सकता है, जिससे अन्य मेंढकों को उनकी बात समझने में मदद मिलती है।