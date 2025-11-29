ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने 62 साल की उम्र में की शादी, हासिल की यह उपलब्धि
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने शनिवार को अपनी प्रेमिका जोडी हेडन से विवाह कर लिया। इस प्रकार वे पद पर रहते हुए विवाह करने वाले देश के पहले नेता बन गए हैं। 62 वर्षीय अल्बानीज ने स्थानीय समयानुसार शनिवार दोपहर कैनबरा स्थित अपने आधिकारिक निवास द लॉज के बगीचे में एक निजी समारोह में वित्तीय सेवा कर्मी से विवाह किया। यह समारोह संसदीय वर्ष की अंतिम बैठक के एक दिन बाद हुआ है।
बयान
प्रधानमंत्री ने बयान में क्या कहा?
प्रधानमंत्री अल्बानीज ने सोशल मीडिया पर एक शब्द में लिखा, 'विवाहित'। इस पोस्ट में उन्होंने टाई पहने हुए अपनी मुस्कुराती हुई दुल्हन का हाथ पकड़ा हुआ है, जिन्होंने लंबी, सफेद पोशाक पहनी हुई है। एक अलग संयुक्त बयान में दम्पति ने कहा, "हम अपने परिवार और करीबी दोस्तों के सामने, अपना प्यार और भविष्य में एक साथ जीवन बिताने की प्रतिबद्धता को साझा करते हुए बेहद खुश हैं।" पिछले साल वैलेंटाइन डे पर इस जोड़े की सगाई हुई थी।
खास
अल्बानीज का कुत्ता बना अंगूठी वाहक
समारोह में सुश्री हेडन के माता-पिता के साथ-साथ अल्बानीज के पूर्व विवाह से उत्पन्न पुत्र भी उपस्थित थे। अल्बानीज के कुत्ते टोटो ने अंगूठी वाहक की भूमिका निभाई। इस समारोह में अल्बानीज के कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। बता दें कि प्रधानमंत्री अल्बानीज ने साल 2019 में अपनी पिछली पत्नी को तलाक दे दिया था और उनका एक वयस्क बेटा नाथन है। अल्बानीज की हेडन से मुलाकात 5 साल से अधिक समय पहले मेलबर्न बिजनेस डिनर में हुई थी।