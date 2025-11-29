उत्तर प्रदेश के छात्र ने बनाई रोबोट अध्यापिका, हिंदी में देती है सवालों के जवाब
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के शिवचरण इंटर कॉलेज के एक 17 वर्षीय छात्र ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित रोबोट अध्यापिका बनाकर सुर्खियां बटोरी हैं, जिसका नाम सोफी रखा है। इस अभिनव प्रोजेक्ट का नेतृत्व आदित्य कुमार ने किया, जिन्होंने एक बड़े भाषा मॉडल (LLM) चिपसेट का उपयोग करके केवल वॉयस असिस्टेंट डिजाइन किया। इसका मुख्य उद्देश्य AI को रोजमर्रा के शिक्षण में लाना और छात्रों को एक इंटरैक्टिव शिक्षण अनुभव प्रदान करना है।
खासियत
रोबोट में ये हैं खासियत
रोबोट विभिन्न विषयों के प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम है और मानव प्रशिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। ANI की ओर से जारी वीडियो में उसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, भारत के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए बताया है। उसने बिजली की परिभाषा भी समझाई और कुछ सरल गणित के सवाल भी हल किए। यह रोबोट हिंदी में जवाब देता है, जो इसे उपयोगी बनाता है।
अपग्रेड
अन्य सुविधाओं के विकास पर चल रहा काम
रोबोट बनाने वाले आदित्य इसे एक बैकअप टीचर के रूप में देखते हैं, न कि उनकी जगह लेने वाले के रूप में। अगर, नियमित शिक्षक अनुपस्थित हों तो यह रोबोट एक दिन के लिए काम कर सकता है। यह बुनियादी कॉन्सेप्ट समझा सकता है और सरल प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। सोफी अभी लिख या हिल नहीं सकती और केवल हिंदी ही बोलती है। इसमें इन क्षमताओं और अन्य भाषाओं के सपोर्ट के लिए काम किया जा रहा है।