उत्तर प्रदेश के छात्र ने बनाई रोबोट अध्यापिका, हिंदी में देती है सवालों के जवाब 

खासियत

रोबोट में ये हैं खासियत

रोबोट विभिन्न विषयों के प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम है और मानव प्रशिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। ANI की ओर से जारी वीडियो में उसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, भारत के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए बताया है। उसने बिजली की परिभाषा भी समझाई और कुछ सरल गणित के सवाल भी हल किए। यह रोबोट हिंदी में जवाब देता है, जो इसे उपयोगी बनाता है।