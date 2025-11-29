IPL 2026 में हिस्सा नहीं लेंगे फाफ डु प्लेसिस, PSL में खेलते आएंगे नजर
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में नजर नहीं आएंगे। उन्होंने जानकारी दी है कि वह IPL 2026 की नीलामी में अपना नाम दर्ज नहीं कराएंगे। डु प्लेसिस ने स्पष्ट किया है कि वह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के अगले संस्करण में हिस्सा लेंगे, जिसके चलते IPL के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। पूर्व प्रोटियाज कप्तान ने सोशल मीडिया पर ये ऐलान किया है।
बयान
IPL मेरे सफर का एक बड़ा हिस्सा रही है- डु प्लेसिस
डु प्लेसिस ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'IPL में 14 सीजन के बाद, मैंने इस साल अपना नाम नीलामी में नहीं डालने का फैसला किया है। यह लीग मेरे सफर का एक बड़ा हिस्सा रही है। मैं खुशकिस्मत रहा हूं कि मुझे विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ, शानदार फ्रेंचाइजी के लिए, और ऐसे प्रशंसकों के सामने खेलने का मौका मिला, जिनका जुनून सबसे अलग है।'
PSL
PSL में हिस्सा लेने को लेकर उत्साहित हूं- डु प्लेसिस
डु प्लेसिस अब अपना ध्यान PSL पर लगाएंगे, जहां उन्होंने पहले 2019 और 2021 के बीच पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने इस बारे में लिखा, 'इस साल मैंने एक नई चुनौती लेने का फैसला किया है और आने वाले PSL सीजन में खेलूंगा। एक नया देश, एक नया माहौल और एक नई चुनौती। मैं पाकिस्तान की मेहमाननवाजी का इंतजार कर रहा हूं।'
करियर
शानदार रहा है डु प्लेसिस का IPL करियर
डु प्लेसिस ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2012 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ खेला था। उन्होंने 154 मैचों की 147 पारियों में 35.09 की औसत और 135.78 की स्ट्राइक रेट से 4,773 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 39 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 96 रन रहा है। IPL 2025 में उन्होंने DC से 9 पारियों में 22.44 की औसत से 202 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 140.35 की रही थी।
जानकारी
डु प्लेसिस ने PSL में खेले हैं सिर्फ 6 मैच
PSL में डु प्लेसिस ने सिर्फ 2 संस्करण में कुल 6 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 21.40 की औसत और 122.98 की स्ट्राइक रेट के साथ 107 रन बनाए थे। 2021 में कनकशन के चलते पूरे संस्करण में हिस्सा नहीं ले सके थे।