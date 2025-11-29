IPL 2026 में हिस्सा नहीं लेंगे फाफ डु प्लेसिस, PSL में खेलते आएंगे नजर

बयान IPL मेरे सफर का एक बड़ा हिस्सा रही है- डु प्लेसिस डु प्लेसिस ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'IPL में 14 सीजन के बाद, मैंने इस साल अपना नाम नीलामी में नहीं डालने का फैसला किया है। यह लीग मेरे सफर का एक बड़ा हिस्सा रही है। मैं खुशकिस्मत रहा हूं कि मुझे विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ, शानदार फ्रेंचाइजी के लिए, और ऐसे प्रशंसकों के सामने खेलने का मौका मिला, जिनका जुनून सबसे अलग है।'

PSL PSL में हिस्सा लेने को लेकर उत्साहित हूं- डु प्लेसिस डु प्लेसिस अब अपना ध्यान PSL पर लगाएंगे, जहां उन्होंने पहले 2019 और 2021 के बीच पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने इस बारे में लिखा, 'इस साल मैंने एक नई चुनौती लेने का फैसला किया है और आने वाले PSL सीजन में खेलूंगा। एक नया देश, एक नया माहौल और एक नई चुनौती। मैं पाकिस्तान की मेहमाननवाजी का इंतजार कर रहा हूं।'

करियर शानदार रहा है डु प्लेसिस का IPL करियर डु प्लेसिस ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2012 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ खेला था। उन्होंने 154 मैचों की 147 पारियों में 35.09 की औसत और 135.78 की स्ट्राइक रेट से 4,773 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 39 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 96 रन रहा है। IPL 2025 में उन्होंने DC से 9 पारियों में 22.44 की औसत से 202 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 140.35 की रही थी।

