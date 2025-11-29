अनुपम खेर का तंज, कहा- मैं एक्टिंग में सबका 'बाप' हूं, लेकिन इन्हें नजर नहीं आता

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर अपने 40 साल के करियर में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। बेहतरीन एक्टिंग के बावजूद उन्हें साल के अंत में होने वाले राउंडटेबल साक्षात्कारों में कभी नहीं बुलाया जाता। अब इस बात पर उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है। अनुपम का कहना है कि मीडिया अपनी पसंद से तय करती है कि किसे बुलाना है। उनका इस बेबाक बयानबाजी ने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है।

नाराजगी मैं दुनिया का सबसे ज्यादा काम करने वाला एक्टर हूं- अनुपम अनुपम ने कहा कि बीते कुछ सालों में फिल्मों और वेब सीरीज में उनके बेहतरीन काम के लिए उन्हें खूब सराहना मिली, लेकिन राउंडटेबल इंटरव्यूज में हिस्सा लेने का मौका उन्हें कभी नहीं मिला। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "मैं दुनिया का सबसे ज्यादा काम करने वाला एक्टर हूं। एक्टिंग में सबका बाप हूं, लेकिन इन राउंडटेबल वालों को मैं नजर नहीं आता। यहां अक्सर ऐसे कलाकार बुलाए जाते हैं, जो ज्यादा मशहूर हैं, भले ही उनकी एक्टिंग बेकार हो।"

बयान "हुनरमंद कलाकारों की यहां कोई पूछ नहीं" अनुपम बोले, "प्रतिभाशाली और अनुभवी कलाकारों को मीडिया और इंडस्ट्री के राउंडटेबल साक्षात्कारों में नजरअंदाज किया जाता है। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, अभिनय करने में माहिर हैं और इंडस्ट्री में अपना बड़ा योगदान दे चुके हैं, उन्हें इस तरह के इंटरव्यूज में आमतौर पर नहीं बुलाया जाता। अभिनय के मामले में मैं इन औसत कलाकारों से मैं कहीं बेहतर हूं।" हालांकि, अनुपम ने ये बातें मजाकिया अंदाज में कहीं।

दो टूक वो कलाकार पीछे रह जाते हैं, जो असल में बेहतरीन काम कर रहे हैं- अनुपम अनुपम ने कहा कि उन्होंने मीडिया संपादक से पूछा भी था कि औसत कलाकारों की इतनी तारीफ क्यों होती है। अनुपम का मानना है कि इंडस्ट्री और मीडिया अक्सर A-लिस्ट सितारों को ही मौका देती है, भले ही उनकी फिल्में औसत हों। ये चुनाव उन कलाकारों के साथ अन्याय करता है, जो सचमुच बेहतरीन काम कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि एक कलाकार की असली पहचान उसके काम से बनती है, न कि इंटरव्यू या शो से।

फिल्में इस साल इन फिल्मों में नजर आए अनुपम अनुपम इस साल कई फिल्मों में नजर आए। 2025 की शुरुआत उन्होंने कंगना रनौत के साथ फिल्म 'इमरजेंसी' से की थी। इसके बाद वो 'तुमको मेरी कसम', 'मेट्रो इन दिनों' और 'तन्वी द ग्रेट' जैसी फिल्मों में नजर आए। 'तन्वी द ग्रेट' का निर्देशन और निर्माण भी उन्होंने ही किया था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। मध्य प्रदेश और दिल्ली में इसे टैक्स फ्री भी कर दिया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फेल हो गई।