हास्य अभिनेत्री सलोनी डैनी को मोमो छोड़ने से मिली थी 22 किलो वजन घटाने में मदद

सलोनी डैनी 'कॉमेडी सर्कस' से देशभर में मशहूर हुई थीं। उस वक्त वह एक बाल हास्य अभिनेत्री हुआ करती थीं, जो अपनी प्रतिभा से सभी को हसाती थीं। अब वह 24 साल की हो गई हैं और सोशल मीडिया पर लोगों का मनोरंजन करती हैं। एक समय पर सलोनी का वजन बहुत अधिक था और वह मोटापे का शिकार थीं। हालांकि, उन्होंने 22 किलो वजन घटाकर सभी को चौका दिया था। आइए जानें उन्होंने कैसे वजन कम किया।

प्रेरणा सोशल मीडिया पर लोगों ने किया था सलोनी को ट्रोल वैसे तो बचपन में सलोनी की प्रतिभा के चलते वह लोगों की पसंदीदा बन गई थीं। हालांकि, जैसे-जैसे वह बड़ी होने लगीं, लोग उनके वजन का मजाक बनाने लगे। सलोनी ने एक इंटरव्यू में बताया, "मुझे हमेशा बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा और मुझे छोटा हाथी जैसे नामों से पुकारा गया।" महज 17 साल की उम्र में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और मोटे लोगों के लिए बनाए गए कपड़े भी उन्हें फिट नहीं होते थे।

निर्णय सलोनी ने क्यों किया था वजन घटाने का फैसला? सलोनी ने लॉकडाउन के दिनों को याद करते हुए कहा, "एक दिन मैं अपने लैपटॉप पर शो देख रही थी। अचानक स्क्रीन बंद हो गई और मैंने स्क्रीन पर अपना चेहरा देखा। मैं बहुत गोल-मटोल लग रही थी।" उस समय उनका वजन लगभग 80 किलो था। तभी उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें अपना वजन कम करना ही होगा। सलोनी ने कहा, "मैं बस फिट और स्वस्थ रहने के लिए वजन कम करना चाहती थी।"

जंक फूड सबसे पहले जंक फूड को कहा अलविदा सलोनी के लिए फिट होना आसान नहीं था, लेकिन वह फिर भी 22 किलो वजन घटाने में कामयाब हुई थीं। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने पसंदीदा जंक फूड को डाइट से बाहर किया। जी हां, पतला होने के लिए सलोनी ने मोमो और केक जैसे व्यंजनों का सेवन बंद कर दिया। इन पकवानों को छोड़ने के साथ-साथ, वह एक सख्त डाइट का भी पालन करती थीं। इतना ही नहीं, सलोनी हर दिन एक्सरसाइज भी करती थीं।

डाइट कैसी थी सलोनी की डाइट? सलोनी ने लॉकडाउन के दौरान केवल घर का बना हुआ खाना ही खाया था। वह बाहर का खाना तो छोड़ चुकी थीं, लेकिन घर पर भी वह केवल पौष्टिक भोजन बनवाकर खाती थीं। इसके साथ ही वह खाने की मात्रा पर भी खास ध्यान देती थीं। वह केवल उतना ही भोजन लेती थीं, जितनी उन्हें भूख होती थी। वह अपनी दैनिक कैलोरी सेवन का भी ख्याल रखती थीं और जरूरत से ज्यादा खाने से बचती थीं।