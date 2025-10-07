अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस से पूछा मजेदार सवाल

'आम' के बाद अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री फड़णवीस से पूछा 'संतरे' पर सवाल, मिला ये जवाब

लेखन ज्योति सिंह 04:07 pm Oct 07, 202504:07 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अक्षय कुमार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेकर काफी चर्चाएं बटोरी थीं। अब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस का इंटरव्यू लिया है। FICCI फ्रेम्स 2025 कार्यक्रम में अक्षय ने प्रधानमंत्री से पूछे गए 'आम' वाले सवाल को दोबारा दोहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि वह संतरे को किस तरह से खाते हैं? इस सवाल ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया।