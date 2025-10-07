'आम' के बाद अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री फड़णवीस से पूछा 'संतरे' पर सवाल, मिला ये जवाब
क्या है खबर?
अभिनेता अक्षय कुमार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेकर काफी चर्चाएं बटोरी थीं। अब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस का इंटरव्यू लिया है। FICCI फ्रेम्स 2025 कार्यक्रम में अक्षय ने प्रधानमंत्री से पूछे गए 'आम' वाले सवाल को दोबारा दोहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि वह संतरे को किस तरह से खाते हैं? इस सवाल ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया।
सवाल
अक्षय के सवाल ने बटोरी चर्चा
FICCI फ्रेम्स 2025 कार्यक्रम के दौरान अक्षय ने कहा, "मैंने प्रधानमंत्री जी से सवाल किया था कि आप आम कैसे खाते हैं? लोगों ने मजाक उड़ाया था लेकिन मैं नहीं सुधरूंगा।" अभिनेता ने मुख्यमंत्री से पूछा, "आप नागपुर से हैं। नागपुर संतरों के लिए प्रसिद्ध है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप संतरों को छीलकर खाते हो या जूस बनाकर लेते हो?" इस पर फड़णवीस ने कहा, "संतरे को आधा काटकर, थोड़ा सा नमक छिड़ककर, आम की तरह खाना।"
सीख
अक्षय को पसंद आया खाने का तरीका
मुख्यमंत्री का संतरे को खाने का तरीका जानने के बाद अक्षय काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा, "मैंने आज एक नई चीज के बारे में सीखा है। मैं निश्चित तौर पर इसे आजमाने जा रहा हूं।" बता दें कि अक्षय ने लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री का एक गैर चुनावी इंटरव्यू लिया था। उस वक्त अभिनेता ने उनसे आम खाने के तरीके के बारे में जानने की कोशिश की थी। अभिनेता के इस सवाल पर कई मीम्स वायरल हुए थे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
मैं नहीं सुधरुंगा 😂#AkshayKumar joked at #FICCIFrames2025 that he once asked #PMModi how he eats mangoes and got trolled for it.— Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) October 7, 2025
Now, when interviewing Maharashtra CM #DevendraFadnavis (from Nagpur, famous for oranges), Akshay asked, "Aap orange kaise khate ho?" 😄
Fadnavis… pic.twitter.com/bHqWLZ9UPx