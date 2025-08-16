सोने से पहले जीरे वाला दूध पीने से आएगी अच्छी नींद, मिलते हैं ये अन्य फायदे

स्वास्थ्य विशेषज्ञ रात के समय गर्म दूध पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि उससे नींद की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। हालांकि, अगर आप उसमें जीरा मिला देंगे तो आपको और भी आरामदायक और गहरी नींद आएगी। यह एक सदियों पुराना आयुर्वेदिक नुस्खा है, जो फिर से प्रचिलित हो रहा है। अगर आप भी रातभर करवट बदलते रहते हैं तो सोने से पहले एक गिलास जीरे वाला दूध पीकर देखें। आइए इस पेय के स्वास्थ्य लाभों पर नजर डालते हैं।

रेसिपी क्या यह पेय वाकई दिलाता है बेहतर नींद? इस पेय की रेसिपी की शुरुआत दूध गर्म करने से होती है। इसके बाद इसमें एक चम्मच जीरा या जीरा पाउडर मिलाकर पिया जाता है। आयुर्वेद में जीरा को जीरक कहते हैं, जिसका मतलब है पचाने वाला। इसे लघु (हल्का), रूक्ष (सूखा) और उष्ण (गर्म) कहा गया है, जो इसे कफ और वात दोषों को संतुलित करने के लिए आदर्श बनाता है। जब इसे दूध के साथ लिया जाता है तो यह नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना देता है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानें इस पेय का नींद पर असर जीरे में मेलाटोनिन नामक तत्व होता है, जो सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। इसमें थाइमोक्विनोन भी पाया जाता है, जो नींद की गुणवत्ता में सुधार करने वाला यौगिक होता है। फ्रंटियर्स इन न्यूट्रीशन में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि जीरे का अर्क बेहतर और जल्दी नींद दिलाता है। दूसरी ओर, दूध में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है। यह सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के उत्पादन में मदद करता है, जो नींद की गुणवत्ता को सुधारते हैं।

#1 चिंता को करता है कम रोजाना इस पेय का सेवन करने से आप तनाव और चिंता भी दूर कर सकते हैं। जीरे में पोटैशियम और मैग्निशियम पाए जाते हैं, जो कोशिकाओं और मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हैं। इसके आरामदायक प्रभाव के चलते मन शांत को जाता है और चिंता से छुटकारा मिल जाता है। वहीं, इसे दूध में मिलाकर खान-पान का हिस्सा बनाने से और भी ज्यादा आराम महसूस होता है। इसके परिणामस्वरूप मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है।

#2 पाचन स्वास्थ्य होता है दुरुस्त जीरा पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार होता है। इसकी मदद से पाचन एंजाइम बेहतर तरीके से कार्य करते हैं और पेट अच्छी तरह साफ हो जाता है। इसी कारण यह सूजन, गैस और कब्ज से राहत दिलाने में भी मदद करता है। दूध पीने से कब्ज की समस्या का निवारण हो जाता है और एसिडिटी की परेशानी भी दूर हो जाती है। इन दोनों को मिलाकर बनाया गया पेय पाचन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है।