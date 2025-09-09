क्या आपकी भी नींद बार-बार टूट जाती है? इसके पीछे हो सकते हैं ये 5 कारण
क्या है खबर?
नींद पूरी करना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। हालांकि, कई लोग चाह कर भी पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं। ऐसे लोगों को पहले तो बहुत मुश्किल से नींद आती है। हालांकि, उनकी नींद हर थोड़ी-थोड़ी देर पर टूटती रहती है और वे सारी रात करवटें ही बदलते रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो यह लेख आपके लिए ही है। नींद खुलने के पीछे ये 5 कारण हो सकते हैं।
#1
तनाव
अगर आप दिनभर तनाव में रहने हैं या आपको किसी भी बात की चिंता सता रही है तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। तनाव के कारण दिमाग में कई ख्याल चलते रहते हैं, जो सोने के बाद भी दूर नहीं होते हैं। इनकी वजह से भी रात को बार-बार नींद खुल जाती है। इसके अलावा अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों से जूझने वाले लोगों को भी यह समस्या हो सकती है।
#2
कैफीन या शराब का सेवन
हम सभी जानते हैं कि कैफीन नींद उड़ाने में मदद करने वाला खाद्य पदार्थ है। अगर आप इसका ज्यादा सेवन कर लेते हैं या सोने से कुछ देर पहले कॉफी पीते हैं तो आपकी नींद बार-बार टूटेगी। सिर्फ कॉफी ही नहीं, बल्कि शराब का सेवन भी इस समस्या को बढ़ा सकता है। इसकी वजह से थोड़ी-थोड़ी देर पर पेशाब करने की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से गहरी नींद नहीं आ पाती है।
#3
ज्यादा मोबाइल चलाना
हम में से ज्यादातर लोग रोज देर रात तक मोबाइल चलाते हैं। इसकी वजह से हमारी आखों पर प्रकाश पड़ता है और उनपर जोर पड़ने लगता है। एक अध्ययन के मुताबिक, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य उपकरणों से निकलने वाली रोशनी मेलाटोनिन के स्तर को कम करती है। यह आरामदायक नींद देने के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है, जिसके कम होने पर नींद का बार-बार टूटना शुरू हो जाता है। इससे निपटने के लिए रात में मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए।
#4
दवाइयां
जो लोग बहुत-सी दवाइयां खाते हैं उन्हें भी नींद टूटने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा उन दवाइयों के नकारात्मक प्रभावों के कारण होता है। खासकर एलर्जी, हृदय रोग, उच्च ब्लड प्रेशर और एडीएचडी रोग की दवाइयां यह दुष्प्रभाव पैदा करती हैं। अगर आपको यह लक्षण नजर आता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी दवाइयां बदलवा लें। नींद टूटने का एक बड़ा कारण बुढ़ापा भी हो सकता है।
#5
विटामिन B12 की कमी
अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो भी आपकी नींद बार-बार टूटेगी। यह विटामिन सर्कैडियन लय और मेलाटोनिन संश्लेषण को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। ये दोनों अच्छी नींद लेने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए आपको अपनी डाइट में बदलाव करने चाहिए। अपने खान-पान में दूध, चीज, दही, मशरूम, नोरी शीट और मेवे जैसे व्यंजन शामिल करें।