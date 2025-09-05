अमेरिका हुआ 'किसिंग बग' से जुड़ी खतरनाक बीमारी का शिकार, जानिए इसके बारे में सबकुछ

अमेरिका के 32 राज्यों में एक कीड़े का आतंक फैला है, जिसे 'किसिंग बग' कहते हैं। इसके काटने से चगास नाम की खतरनाक बीमारी फैल रही है। अमेरिका में अब तक इसके 8 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसके चलते वैज्ञानिकों ने रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से आग्रह किया है कि वे इसे अमेरिका में स्थानिक रोग घोषित कर दें। आइए इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

किसिंग बग 'किसिंग बग' क्या है? 'किसिंग बग' एक खून चूसने वाला कीड़ा है, जो इंसानों के साथ-साथ जानवरों को भी अपना शिकार बनाता है। यह लोगों के चेहरे पर काट लेता है, जिसके चलते इसे यह नाम दिया गया था। किसिंग बग परजीवी ट्रिपैनोसोमा क्रूजी को फैलाते हैं, जो चगास रोग का कारण है। ये कीड़े रात के वक्त सक्रीय होते हैं और आम तौर पर मुंह या आखों के पास काटते हैं। इसके काटने पर दर्द नहीं होता है, लेकिन एलर्जी हो सकती है।

चगास रोग क्या होता है चगास रोग? चगास रोग तब होता है, जब किसिंग बग काटने के बाद व्यक्ति के घाव के पास मल त्याग कर देता है। इस बीमारी के 2 चरण होते हैं, जिन्हें तीव्र या दीर्घकालिक कहा जाता है। तीव्र चगास रोग के दौरान हल्के लक्षण नजर आते हैं या कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। हालांकि, दीर्घकालिक चरण के लक्षण सालों बाद विकसित हो सकते हैं और हृदय व पाचन तंत्र को गंभीर क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है।

लक्षण क्या हैं चगास रोग के लक्षण? इस बीमारी के तीव्र चरण में बुखार, सिरदर्द, शरीर दर्द और चकत्ते जैसे लक्षण नजर आते हैं। साथ ही इसके दौरान उस स्थान पर सूजन भी पैदा हो सकती है, जहां किसिंग बग ने काटा हो। इसके दीर्घकालिक प्रकार में कई सालों तक कोई लक्षण नहीं नजर आते हैं। हालांकि, सालों बाद रोगी की दिल की धड़कन रुक सकती है और अन्य हृदय रोग हो सकते हैं। इससे पाचन प्रभावित हो सकता है और अचानक मौत हो सकती है।

उपचार चगास रोग का उपचार इस बीमारी का निदान करने के लिए डॉक्टर रोगी के खून की जांच करते हैं। इसके बाद ही इलाज शुरू किया जा सकता है। चगास रोग में परजीवी को खत्म करने के लिए रोगियों को बेंजनिडाजोल और निफर्टिमॉक्स नामक दवाइयां दी जाती हैं। दीर्घकालिक चरण के दौरान हृदय संबंधी उपचार किए जाते हैं। वहीं, पाचन को दुरुस्त करने के लिए डाइट में बदलाव और सर्जरी का सहारा लिया जाता है।