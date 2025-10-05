सोनम वांगचुक ने जेल से लद्दाखवासियों और देश के नाम संदेश भेजा है

सोनम वांगचुक ने कहा- लद्दाख हिंसा की न्यायिक जांच होने तक जेल में ही रहूंगा

लेखन आबिद खान 01:15 pm Oct 05, 2025

लद्दाख में हुई हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जेल से संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि जब तक हिंसा के दौरान हुई मौतों की स्वतंत्र न्यायिक जांच नहीं हो जाती, तब तक वे जेल में ही रहेंगे। उन्होंने लद्दाख और देश के लोगों को भेजे अपने संदेश में शुभचिंतकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह स्वस्थ हैं। वांगचुक ने ये संदेश अपने भाई और वकील के माध्यम से भेजा है।