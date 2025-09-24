लेह में हिंसक प्रदर्शन, भाजपा के दफ्तर और पुलिस के वाहनों को फूंका गया
क्या है खबर?
लद्दाख के लेह में पिछले कुछ दिनों से चल रहा लेह एपेक्स बॉडी (LAB) का विरोध-प्रदर्शन बुधवार को हिंसक हो गया और आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने न केवल पुलिस के वाहनों में आग लगा दी बल्कि पथराव भी किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर में भाजपा के कार्यालय को भी निशाना बनाया और उसमें आगजनी की। पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। अभी किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
मांग
प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है?
LAB युवा शाखा ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य का दर्जा देने और उसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कीया था। प्रदर्शनकारी 10 सितंबर से 35 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ थे, लेकिन 15 लोगों में से दो की हालत मंगलवार शाम को बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्होंने बुधवार को बंद का आह्वान किया था, जिसमें हिंसा भड़क गई।
विरोध
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन
LAB का यह प्रदर्शन जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन का ही हिस्सा बताया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में काफी समय से पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। LAB ने केंद्र सरकार से तत्काल बैठक की मांग की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रतिनिधिमंडल के साथ 6 अक्टूबर को बातचीत की बात कही थी। वांगचुक का कहना है कि भाजपा ने लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था।
ट्विटर पोस्ट
लद्दाख में हिंसा
लद्दाख में आगजनी की खबर। भड़के युवा। लद्दाख में पिछले 15 दिनों से अनशन पर बैठे हैं सोनम वांगचुक pic.twitter.com/jITNvwGiTj— Ravindra Singh Sheoran (@TellingRavindra) September 24, 2025
ट्विटर पोस्ट
भाजपा के दफ्तर में आग लगाई
#WATCH लेह, लद्दाख: लद्दाख के लोगों द्वारा राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को शामिल करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लेह में भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। pic.twitter.com/kz5uwrAcK4— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 24, 2025