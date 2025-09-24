लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन हिंसक हो गया (तस्वीर:एक्स/@Anand_Journ)

लेह में हिंसक प्रदर्शन, भाजपा के दफ्तर और पुलिस के वाहनों को फूंका गया

02:26 pm Sep 24, 2025

क्या है खबर?

लद्दाख के लेह में पिछले कुछ दिनों से चल रहा लेह एपेक्स बॉडी (LAB) का विरोध-प्रदर्शन बुधवार को हिंसक हो गया और आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने न केवल पुलिस के वाहनों में आग लगा दी बल्कि पथराव भी किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर में भाजपा के कार्यालय को भी निशाना बनाया और उसमें आगजनी की। पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। अभी किसी के घायल होने की खबर नहीं है।