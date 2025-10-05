ब्रिटेन एयर इंडिया की अमृतसर-बर्मिंघम उड़ान की आपात लैंडिंग, जानिए क्या रहा कारण

गड़बड़ी

चालक दल को RAT में गड़बड़ी का चला पता

एयर इंडिया के बयान के अनुसार, अमृतसर से बर्मिंघम जाने वाली उड़ान संख्या AI-117 के चालक दल ने 4 अक्टूबर 2025 को विमान के आखिरी चरण के दौरान रैम एयर टर्बाइन (RAM) में गड़बड़ी देखी थी। उस समय सभी इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोलिक पैरामीटर सामान्य पाए गए और विमान ने बर्मिंघम में सुरक्षित लैंडिंग की। विमान को आगे की जांच के लिए रोक दिया गया है। बयान के अनुसार, इस घटना के बाद बर्मिंघम-दिल्ली उड़ान को रद्द कर दिया गया है।