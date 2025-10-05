ब्रिटेन एयर इंडिया की अमृतसर-बर्मिंघम उड़ान की आपात लैंडिंग, जानिए क्या रहा कारण

ब्रिटेन एयर इंडिया की अमृतसर-बर्मिंघम उड़ान की आपात लैंडिंग, जानिए क्या रहा कारण
क्या है खबर?
ब्रिटेन में एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 विमान को आपातकालीन लैंडिंग के बाद रोक दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अमृतसर से बर्मिंघम जा रहे एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-117 में शनिवार को उतरते समय आपातकालीन रैम एयर टर्बाइन (RAT) सिस्टम के सक्रिय होने के बाद आपात लैंडिंग कराई गई। उड़ान बर्मिंघम पहुंचने के अंतिम चरण में थी। विमान ने सरक्षित लैंडिंग कराई गई और सभी यात्रियों के साथ चालक दल सुरक्षित रहे।
गड़बड़ी
चालक दल को RAT में गड़बड़ी का चला पता
एयर इंडिया के बयान के अनुसार, अमृतसर से बर्मिंघम जाने वाली उड़ान संख्या AI-117 के चालक दल ने 4 अक्टूबर 2025 को विमान के आखिरी चरण के दौरान रैम एयर टर्बाइन (RAM) में गड़बड़ी देखी थी। उस समय सभी इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोलिक पैरामीटर सामान्य पाए गए और विमान ने बर्मिंघम में सुरक्षित लैंडिंग की। विमान को आगे की जांच के लिए रोक दिया गया है। बयान के अनुसार, इस घटना के बाद बर्मिंघम-दिल्ली उड़ान को रद्द कर दिया गया है।
सवाल
क्या होता है RAT?
रैम एयर टर्बाइन यानी RAT छोटे से पंखे जैसा आपातकालीन उपकरण है, जो विमान के दोनों इंजनों के बंद होने और अन्य मुख्य ऊर्जा स्रोत के बंद होने पर उड़ान में इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोलिक पावर देने के लिए लगाया जाता है। यह इंजनों के बंद होने पर स्वचालित रूप से चालू होता है और आपातकालीन बिजली उत्पन्न करने के लिए आने वाली हवा का उपयोग करता है। बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे में भी बोइंग का यही मॉडल था।