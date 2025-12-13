कौन हैं जॉन इल्सन, जिन्हें इंडिगो ने अपना परिचालन सुधारने की जिम्मेदारी दी है?
क्या है खबर?
इंडिगो को लगातार उड़ानों में देरी और रद्दीकरण के चलते कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट से निपटने और कारणों का पता लगाने के लिए एयरलाइन ने अनुभवी एविएशन विशेषज्ञ कैप्टन जॉन इल्सन को नियुक्त किया है। कैप्टन इल्सन अपनी कंपनी चीफ एविएशन एजवाइजर्स LLC के जरिए इंडिगो के सामने आ रही परेशानियों की समीक्षा करेंगे और उपाय सुझाएंगे। आइए कैप्टन इल्सन के बारे में जानते हैं।
परिचय
इल्सन को 4 दशकों से ज्यादा का है अनुभव
कैप्टन इल्सन के पास 4 दशकों से ज्यादा समय का वैश्विक एविएशन अनुभव है। उन्होंने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA), इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO), इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) और अन्य प्रमुख वैश्विक एयरलाइनों के साथ काम किया है। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, वे वाणिज्यिक हवाई परिवहन संचालन, विमानन सुरक्षा निरीक्षण, अंतरराष्ट्रीय विमानन मानकों के विकास और नवोन्मेषी उन्नत हवाई गतिशीलता प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन में व्यापक अनुभव रखने वाले विमानन सुरक्षा सलाहकार हैं।
अनुभव
संयुक्त राष्ट्र के विमानन निकाय में भी संभाल चुके अहम जिम्मेदारी
इल्सन संयुक्त राष्ट्र के विमानन निकाय ICAO में भी अहम पद पर रह चुके हैं, जहां उन्होंने परिचालन सुरक्षा वायु नेविगेशन ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाली थी। इल्सन ने पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से लोक नीति और प्रबंधन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है। इंडिगो ने कहा कि कैप्टन इल्सन का वैश्विक हवाई परिवहन में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है।
बयान
इंडिगो में क्या काम करेंगे इल्सन?
इंडिगो ने बताया कि कैप्टन इल्सन स्वतंत्र रूप से मूल कारणों का विश्लेषण करेंगे। वे परिचालन में आई बाधा का अध्ययन करेंगे और सुधार के अवसरों की पहचान करेंगे। यह निर्णय इंडिगो की मूल कंपनी द्वारा गठित संकट प्रबंधन समूह (CMG) की सिफारिश के बाद लिया गया है। CMG ने इस मामले में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समीक्षा की सिफारिश की थी। इंडीगो के प्रवक्ता ने कहा कि बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद यह समीक्षा जल्द शुरू कर दी जाएगी।
संकट
नए नियमों से इंडिगो में स्टाफ की कमी हुई
दिसंबर में पायलट और चालक दल के सदस्यों की छुट्टी और रोस्टरिंग से जुड़े नए नियम लागू होने के बाद इंडिगो के पास स्टाफ की कमी हो गई थी। इसके चलते एक के बाद एक लगातार उड़ानें रद्द होने लगी और देशभर के हवाई अड्डों पर लाखों यात्री फंस गए। हालात बिगड़ते देख सरकार ने नियमों से इंडिगो को ढील दी और एयरलाइन के CEO को तलब किया। इंडिगो ने यात्रियों को रिफंड और मुआवजे का ऐलान किया है।