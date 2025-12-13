आयकर विभाग ने फर्जी ईमेल और मैसेज को लेकर अलर्ट जारी किया है

आयकर विभाग ने फर्जी ईमेल और SMS स्कैम के खिलाफ दी चेतावनी, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

आयकर विभाग ने करदाताओं खासकर वरिष्ठ नागरिकों को धोखाधड़ी वाले ईमेल, SMS मैसेज और वेबसाइट्स के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी देते हुए एक सार्वजनिक सलाह जारी की है। घोटालेबाज विभाग की नकल करके व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराते हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि जालसाज नकली प्रेषक ID, भ्रामक लिंक और मिलती-जुलती वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके लोगों को पैन नंबर, पासवर्ड और वन-टाइम पासवर्ड (OTP) जैसी संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए धोखा दे रहे हैं।