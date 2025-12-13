आयकर विभाग ने फर्जी ईमेल और SMS स्कैम के खिलाफ दी चेतावनी, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
आयकर विभाग ने करदाताओं खासकर वरिष्ठ नागरिकों को धोखाधड़ी वाले ईमेल, SMS मैसेज और वेबसाइट्स के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी देते हुए एक सार्वजनिक सलाह जारी की है। घोटालेबाज विभाग की नकल करके व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराते हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि जालसाज नकली प्रेषक ID, भ्रामक लिंक और मिलती-जुलती वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके लोगों को पैन नंबर, पासवर्ड और वन-टाइम पासवर्ड (OTP) जैसी संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए धोखा दे रहे हैं।
खुलासा
दिया यह सुझाव
करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे कर अधिकारियों की ओर से भेजे गए सभी मैसेज की प्रामाणिकता की जांच करें। विभाग ने दोहराया है कि करदाताओं को कर संबंधी सेवाओं का लाभ केवल आधिकारिक पोर्टल https://www.incometax.gov.in के माध्यम से ही लेना चाहिए। इस डोमेन से मिलती-जुलती कोई भी अन्य वेबसाइट से बचने की सलाह दी है। विभाग कभी भी ईमेल, SMS या फोन कॉल के माध्यम से OTP, पासवर्ड या गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता है।
शिकायत
यहां कर सकते हैं शिकायत
करदाताओं को किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले भेजने वाले के ईमेल पते और वेबसाइट डोमेन की सावधानीपूर्वक जांच करने को कहा गया है। जागरूकता बढ़ाने के लिए विभाग ने नागरिकों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया है। फिशिंग ईमेल को webmanager@incometax.gov.in पर और इसकी एक प्रति राष्ट्रीय साइबर घटना प्रतिक्रिया एजेंसी incident@cert-in.org.in को भी भेजी जा सकते हैं। आधिकारिक हेल्प डेस्क- 18001030025 या 08046122000 पर भी संपर्क कर सकते हैं।