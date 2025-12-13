विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से निकाले करीब 13,000 करोड़ रुपये, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार से 12,941 करोड़ रुपये की निकासी की है। यह बिकवाली मुख्य रूप से डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपये और अमेरिका में उच्च ब्याज दरों के कारण हुई। निकासी मुख्य रूप से इक्विटी और डेट सेगमेंट में देखी गई, जबकि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में मामूली निवेश हुआ है। सप्ताह के दौरान भारतीय रुपये 89.88-90.37 रुपये/डॉलर के बीच कारोबार करता रहा, जिससे मुद्रा की कमजोरी को लेकर FPI की चिंताएं और बढ़ गईं।
निकासी
इस दिन हुई सबसे ज्यादा निकासी
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के आंकड़ों के अनुसार, साप्ताहिक निकासी में इक्विटी से 6,135.33 करोड़ रुपये और डेट मार्केट से 6,891.47 करोड़ रुपये शामिल थे। दूसरी तरफ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में 166.58 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। सबसे अधिक बिकवाली 10 दिसंबर को हुई, जब विदेशी निवेशकों ने एक ही दिन में 5,386.69 करोड़ रुपये निकाले, जो सप्ताह की सबसे तेज दैनिक निकासी थी। आगे भी FPI प्रवाह में उतार-चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है।
कारण
इस कारण बढ़ी निकासी
भारतीय रुपये के तेजी से गिरावट के कारण हाल के सप्ताहों में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसने विदेशी निवेशकों के विश्वास को और भी खराब कर दिया, क्योंकि मुद्रा हानि ने डॉलर-आधारित रिटर्न को कम कर दिया। इसके अलावा, घरेलू शेयरों के उच्च मूल्यांकन ने बेहतर मूल्य प्रदान करने वाले अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भारत को कम आकर्षक बना दिया। इन कारकों के संयोजन ने भारतीय बाजारों से धन की निकासी में योगदान दिया।