पिछले सप्ताह विदेशी निवेशकों ने बिकवाली पर ज्यादा जोर दिया है

विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से निकाले करीब 13,000 करोड़ रुपये, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार से 12,941 करोड़ रुपये की निकासी की है। यह बिकवाली मुख्य रूप से डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपये और अमेरिका में उच्च ब्याज दरों के कारण हुई। निकासी मुख्य रूप से इक्विटी और डेट सेगमेंट में देखी गई, जबकि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में मामूली निवेश हुआ है। सप्ताह के दौरान भारतीय रुपये 89.88-90.37 रुपये/डॉलर के बीच कारोबार करता रहा, जिससे मुद्रा की कमजोरी को लेकर FPI की चिंताएं और बढ़ गईं।